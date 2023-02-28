Деревянный барак сгорел в Барнауле

За минувшую ночь в столице Алтайского края потушили два пожара

28 февраля 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле потушили пожар в расселённом двухэтажном бараке. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент случился в ночь на 28 февраля на улице Тимуровской неподалёку от хлебозавода.

На месте работали 34 человека и 9 пожарных машин. Примерно за полчаса пламя ликвидировали, пройденная огнём площадь составила порядка 220 квадратных метров.

Также минувшей ночью в барнаульском посёлке Авиатор потушили надворные постройки на территории одного из домовладений. Огнеборцы отстояли жилой дом, в том числе вынесли из опасной зоны газовый баллон.

На месте работали 30 человек и 8 единиц техники. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

В обоих случаях никто не пострадал.