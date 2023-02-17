На Алтае полицейские спасли людей из горящего дома
Чтобы разбудить жильцов, одному из стражей правопорядка пришлось перелезть через ограду
17 февраля 2023, 13:35, ИА Амител
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Сотрудники Госавтоинспекции Бийска спасли людей из горящего дома, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Пожар произошёл 16 февраля около часа ночи на улице Горького. Первыми возгорание заметили старший лейтенант полиции Артём Чумерин и лейтенант полиции Кирилл Андреев.
Они вызвали пожарных и разбудили жильцов, после чего ринулись вместе с ними тушить пламя до приезда спасателей.
Благодаря полицейским люди не пострадали.
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