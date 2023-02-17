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На Алтае полицейские спасли людей из горящего дома

Чтобы разбудить жильцов, одному из стражей правопорядка пришлось перелезть через ограду

17 февраля 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники Госавтоинспекции Бийска спасли людей из горящего дома, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пожар произошёл 16 февраля около часа ночи на улице Горького. Первыми возгорание заметили старший лейтенант полиции Артём Чумерин и лейтенант полиции Кирилл Андреев.

Они вызвали пожарных и разбудили жильцов, после чего ринулись вместе с ними тушить пламя до приезда спасателей.

Благодаря полицейским люди не пострадали.

Комментарии 2

  • Вот это молодцы! Только дом-то не горел! А горело в углярке, которая судя по фото и не пострадала. А вы пишете "из горящего дома". Да и как житель Бийска я знаю, что там рядом УВД и находится.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, завидуйте молча! Могли и не заметить...
    17 февраля, Гость   Ответить
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