На Алтае полицейские спасли людей из горящего дома

Чтобы разбудить жильцов, одному из стражей правопорядка пришлось перелезть через ограду

17 февраля 2023, 13:35, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники Госавтоинспекции Бийска спасли людей из горящего дома, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пожар произошёл 16 февраля около часа ночи на улице Горького. Первыми возгорание заметили старший лейтенант полиции Артём Чумерин и лейтенант полиции Кирилл Андреев.

Они вызвали пожарных и разбудили жильцов, после чего ринулись вместе с ними тушить пламя до приезда спасателей.

Благодаря полицейским люди не пострадали.