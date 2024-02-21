"Деревянный" деловой центр появится в Барнауле рядом с ТРЦ "Арена"

Здание возводят на месте недостроя

21 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Проект на Павловском тракте, 315 / Фото: Сергей Черепанов

Трехэтажный деловой центр с торговыми и офисными помещениями строят на Павловском тракте, 315г. Проект здания успешно прошел экспертизу, которая выдала положительное заключение. Интересно, что по документам запланировано не строительство центра, а реконструкция: на участке ранее уже приступали к возведению торгово-выставочного комплекса площадью 1,4 тыс. "квадратов", однако работы замерли.

Проект на Павловском тракте, 315 / Фото: Сергей Черепанов

Проект делового центра представили на градсовете весной 2023 года. Здание, по замыслу архитекторов, будет трехэтажным, со свободной планировкой. Часть первого этажа отдадут под торговлю. У этого помещения есть собственный вход. Доступ в офисный блок (второй и третий этажи) сделают со двора.

Фасады здания будут иметь большую площадь остекления. Также в отделке планируют использовать материалы с имитацией дерева. Архитектор отметил, что "в образе объекта присутствуют мотивы скандинавской архитектуры". На фасадах предусмотрели места для кондиционеров и рекламных вывесок.

Территорию центра площадью 70 соток планируют благоустроить и озеленить. Рядом со зданием оборудуют парковку на 104 машино-места.