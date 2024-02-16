Пятиэтажный цех для пошива одежды построят в Барнауле рядом с продуктовым рынком
Проект согласовали на заседании градсовета города
16 февраля 2024, 06:35, ИА Амител
Пятиэтажное здание, где планируют разместить предприятие по пошиву одежды, построят в Барнауле по адресу улица Малахова, 96а, на пересечении с улицей Сухэ-Батора. Рядом расположен продуктовый рынок "Янтарный", пивной магазин, а также автомобильный салон. Проект на заседании градсовета 15 февраля представила архитектор Елена Федорова.
Каким будет здание?
На участке расположен недострой: изначально инвестор планировал возвести огромный гараж. Однако новый собственник решил изменить назначение участка и отдать его для строительства огромного предприятия, которое занимается пошивом одежды. В том числе для сотрудников силовых ведомств.
Общая площадь здания составит около 5 тысяч квадратных метров. Также предусмотрена парковка на 46 автомобилей, в том числе под землей. Застройщик обещает благоустроить прилегающую территорию и в будущем обслуживать ее. Въезд на территорию цеха планируют сделать со стороны улиц Барнаульской и Сухэ-Батора.
Внутри здания намерены разметить мастерские, цеха по пошиву одежды, помещения под торговлю, склад. Пятый этаж отдадут под технические помещения. Предусмотрены эвакуационные лестницы и лифт. Для инвалидов сделают пандусы.
В качестве архитектурного решения проектировщица решила выбрать сдержанные цвета. Здание будет в основном стеклянным. Основным акцентом станет огромная рамка посредине фасада цеха.
Что думают о проекте эксперты?
В целом похвалили смелую архитектуру. Большинство членов градсовета отметили, что здание никак не испортит облик данной части краевой столицы. Первый заместитель главы Барнаула Андрей Федоров поинтересовался у представителя инвестора, зачем ему такое большое здание. На это он получил ответ, что часть помещений уйдет для обслуживания клиентов, большинство из которых – сотрудники МЧС РФ и Росгвардии.
В итоге, с учетом социальной значимости предприятия, проект согласовали единогласно.
07:19:50 16-02-2024
Кто в пятиэтажном цехе шить будет? Или под "социальную" темку согласовать,построить,а потом сменить назначение?
07:48:15 16-02-2024
ГадкийЯ (07:19:50 16-02-2024) Кто в пятиэтажном цехе шить будет? Или под "социальную" темк... Индусок нагонят)
08:04:35 16-02-2024
Гость (07:48:15 16-02-2024) Индусок нагонят)... Они симпатишные! Только я уже старый!!! Эххх!!!!
08:27:59 16-02-2024
ГадкийЯ (07:19:50 16-02-2024) Кто в пятиэтажном цехе шить будет? Или под "социальную" темк... Дурачок что ли? Как промобъект можно под жилье приспособить? Там изначально другой конструктив.
09:43:54 16-02-2024
Гость (08:27:59 16-02-2024) Дурачок что ли? Как промобъект можно под жилье приспособить?... Где вы увидели у меня "под жильё"? Просто прецеденты- строят спорткомплекс,а потом там оказывается торговый центр.
09:05:29 16-02-2024
Да нафига нам эта фабрика! Лучше бы новый торговый центр построили!
10:53:11 16-02-2024
"Проект на заседании градсовета 15 февраля представила архитектор Елена Федорова." "Первый заместитель главы Барнаула Андрей Федоров поинтересовался у представителя инвестора, зачем ему такое большое здание." Андрей Федоров и Елена Федорова случайно не родственники? А то так быстро и единогласно все принято ))))
11:50:42 16-02-2024
Главное пивнушка будет.