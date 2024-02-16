Пятиэтажный цех для пошива одежды построят в Барнауле рядом с продуктовым рынком

Проект согласовали на заседании градсовета города

16 февраля 2024, 06:35, ИА Амител

Проект цеха по пошиву ожеды

Пятиэтажное здание, где планируют разместить предприятие по пошиву одежды, построят в Барнауле по адресу улица Малахова, 96а, на пересечении с улицей Сухэ-Батора. Рядом расположен продуктовый рынок "Янтарный", пивной магазин, а также автомобильный салон. Проект на заседании градсовета 15 февраля представила архитектор Елена Федорова.

Каким будет здание?

На участке расположен недострой: изначально инвестор планировал возвести огромный гараж. Однако новый собственник решил изменить назначение участка и отдать его для строительства огромного предприятия, которое занимается пошивом одежды. В том числе для сотрудников силовых ведомств.

Общая площадь здания составит около 5 тысяч квадратных метров. Также предусмотрена парковка на 46 автомобилей, в том числе под землей. Застройщик обещает благоустроить прилегающую территорию и в будущем обслуживать ее. Въезд на территорию цеха планируют сделать со стороны улиц Барнаульской и Сухэ-Батора.

Внутри здания намерены разметить мастерские, цеха по пошиву одежды, помещения под торговлю, склад. Пятый этаж отдадут под технические помещения. Предусмотрены эвакуационные лестницы и лифт. Для инвалидов сделают пандусы.

В качестве архитектурного решения проектировщица решила выбрать сдержанные цвета. Здание будет в основном стеклянным. Основным акцентом станет огромная рамка посредине фасада цеха.

Что думают о проекте эксперты?

В целом похвалили смелую архитектуру. Большинство членов градсовета отметили, что здание никак не испортит облик данной части краевой столицы. Первый заместитель главы Барнаула Андрей Федоров поинтересовался у представителя инвестора, зачем ему такое большое здание. На это он получил ответ, что часть помещений уйдет для обслуживания клиентов, большинство из которых – сотрудники МЧС РФ и Росгвардии.

В итоге, с учетом социальной значимости предприятия, проект согласовали единогласно.