НОВОСТИАлтай

Деревянный дом с треугольными потолками продают за 9 млн рядом с Барнаулом

Самобытный коттедж предлагают приобрести барнаульцам

06 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"
Фото: "Авито"

Деревянный шестикомнатный коттедж продают за 8,999 млн рублей недалеко от Барнаула – на ул. Крупнова, 38, в Бобровке, говорится в объявлении на "Авито".

Площадь дома – 188 "жилых квадратов". В нём необычные комнаты с крупными треугольными выступами на потолках.

Гостиная в коттедже стилизована под лесной домик – с деревянными стенами, буфетом "под старину", большим обеденным столом и ковром с вензелями.

В доме есть санузел с душевой кабиной и чердак. На участке, где находится недвижимость, расположены баня, летняя кухня, дровник, три стеклянные теплицы, хозяйственное помещение для садового инвентаря и погреб.

"Имеется гостевой дом, сообщающийся с основным домом коридором", – добавляет продавец.

В районе, где предлагают дом, развита инфраструктура. В шаговой доступности детский сад, школа, аптека и магазины.

Фото:

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НОВОСТИБарнаул
Барнаул недвижимость недвижимость

Комментарии 1

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Гость

09:45:40 06-06-2023

кошмар какой, зачем у них пол на потолке?

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