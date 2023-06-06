Деревянный дом с треугольными потолками продают за 9 млн рядом с Барнаулом

Самобытный коттедж предлагают приобрести барнаульцам

06 июня 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

Деревянный шестикомнатный коттедж продают за 8,999 млн рублей недалеко от Барнаула – на ул. Крупнова, 38, в Бобровке, говорится в объявлении на "Авито".

Площадь дома – 188 "жилых квадратов". В нём необычные комнаты с крупными треугольными выступами на потолках.









































Фото: "Авито"

Гостиная в коттедже стилизована под лесной домик – с деревянными стенами, буфетом "под старину", большим обеденным столом и ковром с вензелями.

В доме есть санузел с душевой кабиной и чердак. На участке, где находится недвижимость, расположены баня, летняя кухня, дровник, три стеклянные теплицы, хозяйственное помещение для садового инвентаря и погреб.

"Имеется гостевой дом, сообщающийся с основным домом коридором", – добавляет продавец.

В районе, где предлагают дом, развита инфраструктура. В шаговой доступности детский сад, школа, аптека и магазины.