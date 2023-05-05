Квартиру с психологическими коврами и множеством мебели предлагают приобрести барнаульцам

05 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова

Фото: "Авито"

"Четырёшку", в которой голова кружится от большого количества мебели, продают на барнаульской Рублёвке. Площадь квартиры внушительная – 106 "жилых" квадратов, но шагу в ней, как говорится, ступить негде (в хорошем смысле, – прим. ред.).

Здесь в одном только коридоре два дивана, а ещё один стоит в туалете. Кроме того, множеством мягкой мебели уставлены гостиная, кухня и спальня. Так что если по дороге из одной комнаты в другую на вас внезапно накатила усталость, то можно сесть и отдохнуть.

















































Фото: "Авито"

Также в "четырёшке" есть два огромных шкафа, один из которых – винтажный, с золотистыми ручками и вензелями. Но не факт, что в них хранится одежда, ведь для неё в одной из комнат предназначена целая стена шириной больше трёх метров и высотой не меньше двух. Вся она вдоль и поперёк завешана куртками, кофточками, брюками и т.д.

А ещё в квартире установлен личный горизонтальный солярий. Этакий салон красоты на дому.

Вот погрелся на "солнышке" не выходя из дома… Наполнился энергией – и можно дальше рассматривать интерьер. Чего здесь только нет, среди разных вещиц можно встретить и пару ковров с большими чёрными кляксами. Такими же, как в психотесте Роршаха, по которому исследуют личность человека и психические отклонения.

Помимо этого, квартира усыпана дверьми. Главное – не перепутать, в какую именно войти.

В квартире есть лоджия, говорится в объявлении на "Авито".

На территории дома работает парковка. В районе, где предлагают "четырёшку", развита инфраструктура. В шаговой доступности – магазины, аптеки, школы, больницы и остановки общественного транспорта. Рядом лыжная база "Динамо" и лес.