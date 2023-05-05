В Барнауле за 10 млн продают квартиру в тихом лесу с психотестом Роршаха на коврах
Квартиру с психологическими коврами и множеством мебели предлагают приобрести барнаульцам
05 мая 2023, 07:01, Анастасия Бичакова
"Четырёшку", в которой голова кружится от большого количества мебели, продают на барнаульской Рублёвке. Площадь квартиры внушительная – 106 "жилых" квадратов, но шагу в ней, как говорится, ступить негде (в хорошем смысле, – прим. ред.).
Здесь в одном только коридоре два дивана, а ещё один стоит в туалете. Кроме того, множеством мягкой мебели уставлены гостиная, кухня и спальня. Так что если по дороге из одной комнаты в другую на вас внезапно накатила усталость, то можно сесть и отдохнуть.
Также в "четырёшке" есть два огромных шкафа, один из которых – винтажный, с золотистыми ручками и вензелями. Но не факт, что в них хранится одежда, ведь для неё в одной из комнат предназначена целая стена шириной больше трёх метров и высотой не меньше двух. Вся она вдоль и поперёк завешана куртками, кофточками, брюками и т.д.
А ещё в квартире установлен личный горизонтальный солярий. Этакий салон красоты на дому.
Вот погрелся на "солнышке" не выходя из дома… Наполнился энергией – и можно дальше рассматривать интерьер. Чего здесь только нет, среди разных вещиц можно встретить и пару ковров с большими чёрными кляксами. Такими же, как в психотесте Роршаха, по которому исследуют личность человека и психические отклонения.
Помимо этого, квартира усыпана дверьми. Главное – не перепутать, в какую именно войти.
В квартире есть лоджия, говорится в объявлении на "Авито".
На территории дома работает парковка. В районе, где предлагают "четырёшку", развита инфраструктура. В шаговой доступности – магазины, аптеки, школы, больницы и остановки общественного транспорта. Рядом лыжная база "Динамо" и лес.
08:06:54 05-05-2023
Диван напротив унитаза?! Теперь я видел всё!
08:20:33 05-05-2023
Гость (08:06:54 05-05-2023) Диван напротив унитаза?! Теперь я видел всё!... все ради удобства. устал на горшке сидеть, сел на диван отдохнуть.
08:24:36 05-05-2023
Гость (08:20:33 05-05-2023) все ради удобства. устал на горшке сидеть, сел на диван отдо... Тогда уж сразу прилёг. На горшке ты и так сидел. :D
08:33:45 05-05-2023
Гость (08:24:36 05-05-2023) Тогда уж сразу прилёг. На горшке ты и так сидел. :D... это несущественные детали) главное в том, что на диване седалищу мягко))
08:21:41 05-05-2023
Рядом лыжная база "Динамо" и лес ***** Ага, а ещё рядом мощнейший в городе источник СВЧ излучения в сотни киловатт, который облучает всю "элитарную рублёвку" день и ночь без остановки. Спасибо, но медленная и очень мучительная смерть от рака нам не нужна!
08:37:47 05-05-2023
а софа с видом на стену никого не впечатлила?
08:49:23 05-05-2023
Гость (08:20:33 05-05-2023) все ради удобства. устал на горшке сидеть, сел на диван отдо... Главное зад не забыть вытереть!
08:49:23 05-05-2023
софа с видом на стену - да там видимо хозяин с слабыми ножками.. устает по хоромам бегать везде передых поставил
08:59:06 05-05-2023
Блатхата для плотских утех.
09:00:17 05-05-2023
Наверное какие нибудь цыгане жили, или таджики. У них много родственников, всех надо разместить.
09:01:27 05-05-2023
зад не забыть вытереть! - на диване и обтирают - новая фишка
09:11:32 05-05-2023
Гость (08:59:06 05-05-2023) Блатхата для плотских утех.... Напротив унитаза ?!
09:19:19 05-05-2023
Напротив унитаза ?! - а что не так?
10:00:21 05-05-2023
в одном американском (по моему) фильме у мужика унитаз стоял рядом с кроватью, на немой вопрос гостей он ответил - а что, я один живу, меня не напрягает
10:41:37 05-05-2023
Гость (10:00:21 05-05-2023) в одном американском (по моему) фильме у мужика унитаз стоял... Там он в центре студии с панорамными окнами стоял на постаменте
10:36:06 05-05-2023
Гость (10:00:21 05-05-2023) в одном американском (по моему) фильме у мужика унитаз стоял... Раньше встречались и ванны на кухнях.
11:01:17 05-05-2023
у одной моей знакомой унитаз стоит в кухне, за шторкой. частный дом
11:05:56 05-05-2023
Мне понравился ремонт, везде светлые стены, просто, без трендовых наворотов, которые создают визуальное нагромождение, не понравилась только ванная комната с плиткой, ещё и там бы сделали такие же светлые стены матовые, квартирка классная.
11:28:04 05-05-2023
Гость (11:05:56 05-05-2023) Мне понравился ремонт, везде светлые стены, просто, без трен... ну да. белый шкаф шире, чем стена. В кухне телевизор в странном месте, сидя на диване или за столом его не удобно смотреть. Диван в прихожей - странно. Спальное место в гардеробной. Зачем? Ну и про диван у унитаза тут уже писали. Бред сумасшедшего
11:39:27 05-05-2023
Гость (11:05:56 05-05-2023) Мне понравился ремонт, везде светлые стены, просто, без трен... Когда продают квартиру "с ремонтом", тем более дизайнерским, всегда надо задаваться вопросом - что им прикрыли. Что прикрыли здесь, всё понятно - близость телевышки с киловаттными СВЧ передатчиками. Совсем не просто так в советское время строить там жильё было запрещено!
12:19:51 05-05-2023
Гость (11:39:27 05-05-2023) Когда продают квартиру "с ремонтом", тем более дизайнерским,... а вы не думаете, что люди делали ремонт для себя, пожили и решили переехать? не обдтрать же обои , чтобы вы вы чего не подумали
12:28:54 05-05-2023
Гость (11:39:27 05-05-2023) Когда продают квартиру "с ремонтом", тем более дизайнерским,... То-то там куча частных домов советской постройки. Какое СВЧ? СВЧ — радио на гигагерцы. Вайфай у вас не ловит уже в соседней комнате (поворчите за его опасность). А с таких больших телецентров, как наш, вещали когда-то (давно) ДВ радиоволны. Которые огибали в теории весь земной шар с одного передатчика. А FM-радио у вас плохо ловит? Вот потому что мощность передатчика малюсенькая.
12:22:08 05-05-2023
Обычная квартира, по сравнению со многими даже очень приличная. Для меня нет ничего не обычного, я бы даже сказал что хозяин приплатил за такую рекламу. А что бы наверняка привлечь можно и пару диванов еще притащить)) Уже новость, тем более народ такого еще не видел. В туалет диванчик поставить.
12:25:38 05-05-2023
Гость (08:21:41 05-05-2023) Рядом лыжная база "Динамо" и лес ***** Ага, а ещё рядом мощн... Это где ж там микроволновка? Телецентр что ли? Ага, ЧМ-волны в сотню МГц... СВЧ — это без шуток вайфай, 2,4 ГГц микроволновка работает. Только вайфай уже на расстоянии стены ничерта не ловит, настолько слабый излучатель — пара ватт. Печка же шпарит почти киловаттом. И то она прикрыта защитной решёткой, не опасно. Физику поучите, что ли.
12:42:16 05-05-2023
От радиоволн до ионизирующего излучения в частотном диапазоне - как раком до китая.