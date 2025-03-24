"Деревянный" торгово-офисный центр разрешили строить в спальном районе Барнаула

Здание возведут на заброшенном участке

24 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Проект офисного центра на ул. Власихинской, 160б / Фото: АКБ "Инновация"

Четырехэтажный офисник возведут на пустыре на ул. Власихинской, недалеко от "Ленты". У объекта запроектированы витражное остекление и фасады "под дерево". Проект здания представили на градсовете в июне 2024 года, а в марте 2025-го стройэкспертиза одобрила документацию на объект.

Торгово-офисный центр построят в окружении административных зданий, бизнес-центров, гаражных кооперативов. По соседству также расположены поликлиника № 14 и гараж-долгострой (ул. Власихинская, 156а), который начали возводить еще в 2009 году, но затем работы остановились. Каркас здания стоит заброшенным и по сей день.

Площадь участка – 17,4 сотки. Несколько лет назад на территории находился комплекс отдыха с беседками, однако объект закрылся.

Участок строительства в 2020 году / Фото: "Яндекс Карты"

У спроектированного центра предусмотрен подземный паркинг на 33 машино-места. Еще 14 мест разместят на территории. На первом этаже появятся торговые помещения, выше – офисы. Фасады объекта будут состоять из витражей, а "глухие" части украсят панели "под дерево".