"Деревянный" торгово-офисный центр разрешили строить в спальном районе Барнаула
Здание возведут на заброшенном участке
24 марта 2025, 08:00, ИА Амител
Четырехэтажный офисник возведут на пустыре на ул. Власихинской, недалеко от "Ленты". У объекта запроектированы витражное остекление и фасады "под дерево". Проект здания представили на градсовете в июне 2024 года, а в марте 2025-го стройэкспертиза одобрила документацию на объект.
Торгово-офисный центр построят в окружении административных зданий, бизнес-центров, гаражных кооперативов. По соседству также расположены поликлиника № 14 и гараж-долгострой (ул. Власихинская, 156а), который начали возводить еще в 2009 году, но затем работы остановились. Каркас здания стоит заброшенным и по сей день.
Площадь участка – 17,4 сотки. Несколько лет назад на территории находился комплекс отдыха с беседками, однако объект закрылся.
Участок строительства в 2020 году / Фото: "Яндекс Карты"
У спроектированного центра предусмотрен подземный паркинг на 33 машино-места. Еще 14 мест разместят на территории. На первом этаже появятся торговые помещения, выше – офисы. Фасады объекта будут состоять из витражей, а "глухие" части украсят панели "под дерево".
11:02:11 24-03-2025
нужно больше торгово-офисных центров городу...
11:50:09 24-03-2025
лучше завод постройте, металлолитейный.
прямо в центре, желательно по среди жилмассива.
12:02:50 24-03-2025
В этом районе не офисные здания, а центр культуры и творчества строить нужно! Столько детей живут в этом районе, а ни библиотеки, ни культурно-досугового центра нет.
17:35:37 24-03-2025
Тatyana (12:02:50 24-03-2025) В этом районе не офисные здания, а центр культуры и творчест... Зато сауны уже через двадцать метров понастроили
19:34:09 25-03-2025
Гость (17:35:37 24-03-2025) Зато сауны уже через двадцать метров понастроили ... больше саун - больше детей + рабочие места для взрослых
13:16:03 27-03-2025
А смысл?Чтобы сгорел на радость страхователей?Поживём,увидим.Будет торчать как палец в ...,среди гаражей и "монументальных"зданий из бетона.
13:16:58 27-03-2025
А смысл?Чтобы сгорел на радость страхователей?Поживём,увидим.Будет торчать как палец в ...,среди гаражей и "монументальных"зданий из бетона.