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"Деревянный" торгово-офисный центр разрешили строить в спальном районе Барнаула

Здание возведут на заброшенном участке

24 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Проект офисного центра на ул. Власихинской, 160б / Фото: АКБ "Инновация"
Проект офисного центра на ул. Власихинской, 160б / Фото: АКБ "Инновация"

Четырехэтажный офисник возведут на пустыре на ул. Власихинской, недалеко от "Ленты". У объекта запроектированы витражное остекление и фасады "под дерево". Проект здания представили на градсовете в июне 2024 года, а в марте 2025-го стройэкспертиза одобрила документацию на объект.

Торгово-офисный центр построят в окружении административных зданий, бизнес-центров, гаражных кооперативов. По соседству также расположены поликлиника № 14 и гараж-долгострой (ул. Власихинская, 156а), который начали возводить еще в 2009 году, но затем работы остановились. Каркас здания стоит заброшенным и по сей день.

Площадь участка – 17,4 сотки. Несколько лет назад на территории находился комплекс отдыха с беседками, однако объект закрылся.

Участок строительства в 2020 году / Фото: "Яндекс Карты"

У спроектированного центра предусмотрен подземный паркинг на 33 машино-места. Еще 14 мест разместят на территории. На первом этаже появятся торговые помещения, выше – офисы. Фасады объекта будут состоять из витражей, а "глухие" части украсят панели "под дерево".

Барнаул строительство недвижимость архитектура проект

Комментарии 7

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zm1y

11:02:11 24-03-2025

нужно больше торгово-офисных центров городу...

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Гость

11:50:09 24-03-2025

лучше завод постройте, металлолитейный.
прямо в центре, желательно по среди жилмассива.

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Тatyana

12:02:50 24-03-2025

В этом районе не офисные здания, а центр культуры и творчества строить нужно! Столько детей живут в этом районе, а ни библиотеки, ни культурно-досугового центра нет.

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Гость

17:35:37 24-03-2025

Тatyana (12:02:50 24-03-2025) В этом районе не офисные здания, а центр культуры и творчест... Зато сауны уже через двадцать метров понастроили

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Гость

19:34:09 25-03-2025

Гость (17:35:37 24-03-2025) Зато сауны уже через двадцать метров понастроили ... больше саун - больше детей + рабочие места для взрослых

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Виктор

13:16:03 27-03-2025

А смысл?Чтобы сгорел на радость страхователей?Поживём,увидим.Будет торчать как палец в ...,среди гаражей и "монументальных"зданий из бетона.

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Виктор

13:16:58 27-03-2025

А смысл?Чтобы сгорел на радость страхователей?Поживём,увидим.Будет торчать как палец в ...,среди гаражей и "монументальных"зданий из бетона.

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