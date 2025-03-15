Трехэтажное здание построят в Барнауле рядом с новым сквером и памятником Рериху

Проект представили на заседании градсовета города

15 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Проект здания бытового обслуживания на Приречной

Трехэтажное здание делового управления и бытового обслуживания планируют построить в Барнауле по адресу улица Приречная, 4, недалеко от реки Барнаулки, а также нового сквера и памятника Николаю Рериху. Проект архитектора Владимира Золотова представили 13 марта на заседании градсовета. Большинству экспертов понравилась концепция объекта.

Каким будет здание?

Участок под застройку находится на пересечении улиц Приречной и Максима Горького. За последние годы место стало притягательным для прогулок. Территория выходит на набережную реки Барнаулки, а рядом расположен сквер с памятным знаком Николаю Рериху. Многие барнаульцы надеялись, что здесь продолжат строить общественное пространство. Однако поблизости уже возводят элитный дом с дизайном "под старину". Теперь здесь хотят возвести здания для бытового обслуживания. По словам Владимира Золотова, поскольку эта площадка сложной вытянутой формы находится вблизи зоны исторической застройки, пришлось вписывать объект под архитектуру соседних зданий.

В частности, он будет с полуподземной и наземной парковкой на первом этаже и тремя рабочими этажами со свободной планировкой. Въезд на нижний уровень парковки будет с помощью лифта. Две входные группы запланированы по торцам здания. Подходы для технической эксплуатации строения, а также пожарные проезды будут с одной стороны – с улицы Горького. Заехать на участок можно будет с нее же. Также планируют благоустроить прилегающую территорию, построить парковку на 20 автомобилей.

Что касается архитектуры, то здание будет из керамического кирпича в бело-желтой гамме с коричневым акцентом. Оно впишется в окружающую застройку. Планируется ночная подсветка.

Что сказали о проекте эксперты?

Обсуждение было непродолжительным, но содержательным. Всех интересовало, как здание будет контрастировать со старой шиномонтажкой, которая уже давно не работает и ее владелец не спешит ее сносить. Владимир Золотов объяснил, что из-за старой развалюхи придется строить красивый забор, чтобы "спрятаться" от нее.

Всех также интересовало, как владелец участка будет благоустраивать территорию. Барнаульцы, гуляющие по новому скверу или просто по улице Приречной, не должны быть ущемлены. Владимир Золотов объяснил, что заказчики заинтересованы создать общее уютное пространство.

Сергей Боженко похвалил проект за объемно-пространственное решение, учитывающее градостроительные условия и особенности. Другой уважаемый архитектор – Сергей Шадрин – также отметил, что проект выполнен мастерски и в очередной раз похвалил работу Владимира Золотова.

При этом участники градсовета согласились, что здание хотят поставить на оживленном перекрестке. Необходимо отодвинуть уличную парковку куда-то вглубь участка.

В итоге проект согласовали.