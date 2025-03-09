Дерматолог рассказала, почему весной становится много прыщей
София Белаш дала рекомендации по лечению весеннего акне
09 марта 2025, 07:00, ИА Амител
Весной многие сталкиваются с обострением акне, заявила дерматолог София Белаш. О причинах этого явления она рассказала "Газете.ру".
В частности, врач выделила следующие факторы:
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изменение погоды – с повышением температуры и влажности кожа начинает потеть и подвергается ультрафиолетовому излучению, что может привести к закупорке сальных желез и воспалению.
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стресс и гормоны – весной уровень стресса возрастает, что увеличивает уровень кортизола. Это влияет на обмен веществ в коже и активирует работу сальных желез, что приводит к избыточному выделению себума и образованию комедонов.
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аллергия – распространенная в это время года пыльца может вызывать аллергические дерматиты, что также способствует воспалению и акне.
Для лечения весеннего обострения акне требуется комплексный подход, включая правильную гигиену кожи, использование мягких очищающих средств, увлажнение и соблюдение диеты.
Врач рекомендует избегать сладостей и углеводов, а также включать в рацион овощи, фрукты и продукты с омега-3 и антиоксидантами.
Кроме того, для кожи полезна регулярная физическая активность, сон не менее семи-восьми часов в сутки и управление стрессом в виде йоги и медитации.
03:21:23 10-03-2025
Начинить лечение любой болезни необходимо после углубленного изучения анатомии человека, об этом знают все врачи. Но вот дальше начинаются странности, которые вызваны тем, что разные врачи по разному видят причину прыщей.
Предложу свой вариант. Прыщи появляются в следствии того, что лимфатическая система переполнена ядами, которые уже не могут выводиться из организма обычным способом, через кал и пот, поэтому скопление этих ядов в лимфатических узлах выводиться напрямую через кожный покров не только на лице.
К причинам этого приводят курение, алкоголь любой, так как он тормозит движение лимфы, питание продуктами, содержащими большое количество канцерогенов, шашлык, консервированные продукты и полуфабрикаты, в которых содержится большое число химических добавок для улучшения вкуса и увеличения срока службы, весной сюда можно отнести малоподвижный образ жизни и переедание. К тому же к весне в организме заканчиваются витамины, которые были накоплены в летний период. Особенно хотелось бы отметить такой фактор как косметика у женщин, по моему мнению и мнению женщин в возрасте (достаточно посмотреть на них) это настоящий яд не только для кожи, на которую она наносится, но и для всего организма, так как по той же лимфатической системе эта химия разносится по всему телу и забивает лимфатические узлы, что и является причиной не только прыщей, но и онкологии, которая у них так же подскакивает в это время.
Что делать? Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Постарайтесь исключить все вредные привычки, устраните перечисленные причины и тогда ........... вы будете жить вечно, шутка, так как вы сами от этого устанете, но стремиться к этому надо, тогда перед смертью вы сможете сказать: "Ну не смогла я, не смогла." Это тоже шутка.
На последок, что бы вас подбодрить хочу сказать, что проблема со здоровьем весной это вечная проблема всего человечества, ведь во всех религиях весна начинается с поста, для того, что бы помочь организму выбросить накопившийся за зиму мусор из организма, а для этого необходимо энергию, которую тратили на переваривание пищи, направить на очищение, главное без фанатизма.