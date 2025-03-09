Дерматолог рассказала, почему весной становится много прыщей

София Белаш дала рекомендации по лечению весеннего акне

09 марта 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Barbara Krysztofiak / unsplash.com

Весной многие сталкиваются с обострением акне, заявила дерматолог София Белаш. О причинах этого явления она рассказала "Газете.ру".

В частности, врач выделила следующие факторы:

изменение погоды – с повышением температуры и влажности кожа начинает потеть и подвергается ультрафиолетовому излучению, что может привести к закупорке сальных желез и воспалению.

стресс и гормоны – весной уровень стресса возрастает, что увеличивает уровень кортизола. Это влияет на обмен веществ в коже и активирует работу сальных желез, что приводит к избыточному выделению себума и образованию комедонов.

аллергия – распространенная в это время года пыльца может вызывать аллергические дерматиты, что также способствует воспалению и акне.

Для лечения весеннего обострения акне требуется комплексный подход, включая правильную гигиену кожи, использование мягких очищающих средств, увлажнение и соблюдение диеты.

Врач рекомендует избегать сладостей и углеводов, а также включать в рацион овощи, фрукты и продукты с омега-3 и антиоксидантами.

Кроме того, для кожи полезна регулярная физическая активность, сон не менее семи-восьми часов в сутки и управление стрессом в виде йоги и медитации.