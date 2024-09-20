Врач рассказала, чем опасно умывание мылом
Специалист дала несколько советов по уходу за кожей
20 сентября 2024, 16:30, ИА Амител
Косметолог Надин Пак, основательница клиники Nadin Cosmetology, предупредила о вреде частого выдавливания прыщей. В интервью "Ленте.ру" она рассказала и о других вредных привычках, которые могут негативно сказаться на состоянии кожи.
Врач настоятельно рекомендует отказаться от привычки выдавливать прыщи. Это не только повышает риск заражения, но и может привести к образованию пигментных пятен из-за повреждения сосудов. При глубоких воспалениях возможно появление рубцов.
"Существует множество способов, позволяющих избавиться от этой вредной привычки, – отметила Пак. – Аптечные подсушивающие и противовоспалительные средства, а также пластыри с антисептиками помогут предотвратить появление новых воспалений".
Кроме того, к вредным привычкам можно отнести частое использование скрабов и пилингов, которые травмируют кожу, особенно сухую и тонкую. Умывание с мылом нарушает естественный защитный барьер кожи, изменяя соотношение полезных микроорганизмов, что может вызвать раздражение и дерматоз.
Пак также посоветовала ограничить употребление молочных и сладких продуктов, так как они делают кожу жирной и снижают ее тонус.
16:36:34 20-09-2024
"Мылом, мылом
Мылом, мылом
Умывался без конца,
Смыл и ваксу
И чернила
С неумытого лица.
Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок! " (с)
16:48:39 20-09-2024
При умывании мылом можно наглотаться, и тогда пузыри из ушей и ноздрей будут лететь по трамваю.
20:41:05 20-09-2024
ага лучше грязью обрасти она говорят на 40 день сама отваливается.
21:45:01 20-09-2024
Гость (20:41:05 20-09-2024) ага лучше грязью обрасти она говорят на 40 день сама отвалив... Естественный защитный слой, вы прямо дохтур.
08:47:11 21-09-2024
Musik (21:45:01 20-09-2024) Естественный защитный слой, вы прямо дохтур.... Хфельдшер.