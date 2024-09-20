Врач рассказала, чем опасно умывание мылом

Специалист дала несколько советов по уходу за кожей

20 сентября 2024, 16:30, ИА Амител

Мыло / Фото: pxhere.com/ru/photo/763396

Косметолог Надин Пак, основательница клиники Nadin Cosmetology, предупредила о вреде частого выдавливания прыщей. В интервью "Ленте.ру" она рассказала и о других вредных привычках, которые могут негативно сказаться на состоянии кожи.

Врач настоятельно рекомендует отказаться от привычки выдавливать прыщи. Это не только повышает риск заражения, но и может привести к образованию пигментных пятен из-за повреждения сосудов. При глубоких воспалениях возможно появление рубцов.

"Существует множество способов, позволяющих избавиться от этой вредной привычки, – отметила Пак. – Аптечные подсушивающие и противовоспалительные средства, а также пластыри с антисептиками помогут предотвратить появление новых воспалений".

Кроме того, к вредным привычкам можно отнести частое использование скрабов и пилингов, которые травмируют кожу, особенно сухую и тонкую. Умывание с мылом нарушает естественный защитный барьер кожи, изменяя соотношение полезных микроорганизмов, что может вызвать раздражение и дерматоз.

Пак также посоветовала ограничить употребление молочных и сладких продуктов, так как они делают кожу жирной и снижают ее тонус.