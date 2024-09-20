НОВОСТИЗдоровье

Врач рассказала, чем опасно умывание мылом

Специалист дала несколько советов по уходу за кожей

20 сентября 2024, 16:30, ИА Амител

Мыло / Фото: pxhere.com/ru/photo/763396
Мыло / Фото: pxhere.com/ru/photo/763396

Косметолог Надин Пак, основательница клиники Nadin Cosmetology, предупредила о вреде частого выдавливания прыщей. В интервью "Ленте.ру" она рассказала и о других вредных привычках, которые могут негативно сказаться на состоянии кожи.

Врач настоятельно рекомендует отказаться от привычки выдавливать прыщи. Это не только повышает риск заражения, но и может привести к образованию пигментных пятен из-за повреждения сосудов. При глубоких воспалениях возможно появление рубцов.

"Существует множество способов, позволяющих избавиться от этой вредной привычки, – отметила Пак. – Аптечные подсушивающие и противовоспалительные средства, а также пластыри с антисептиками помогут предотвратить появление новых воспалений".

Кроме того, к вредным привычкам можно отнести частое использование скрабов и пилингов, которые травмируют кожу, особенно сухую и тонкую. Умывание с мылом нарушает естественный защитный барьер кожи, изменяя соотношение полезных микроорганизмов, что может вызвать раздражение и дерматоз.

Пак также посоветовала ограничить употребление молочных и сладких продуктов, так как они делают кожу жирной и снижают ее тонус.

медицина

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

16:36:34 20-09-2024

"Мылом, мылом
Мылом, мылом
Умывался без конца,
Смыл и ваксу
И чернила
С неумытого лица.

Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок! " (с)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:48:39 20-09-2024

При умывании мылом можно наглотаться, и тогда пузыри из ушей и ноздрей будут лететь по трамваю.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:41:05 20-09-2024

ага лучше грязью обрасти она говорят на 40 день сама отваливается.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:45:01 20-09-2024

Гость (20:41:05 20-09-2024) ага лучше грязью обрасти она говорят на 40 день сама отвалив... Естественный защитный слой, вы прямо дохтур.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:47:11 21-09-2024

Musik (21:45:01 20-09-2024) Естественный защитный слой, вы прямо дохтур.... Хфельдшер.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров