Дешевле на миллион. ГК "Алгоритм" объявила о весенней акции на покупку квартир в Барнауле

Выгодные предложения распространяются на несколько жилых комплексов

15 апреля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFJvbKrY

Строительство ЖК "Прайм". Апрель 2025 года / Фото: ГК "Алгоритм"

С 1 апреля 2025 года Группа компаний "Алгоритм" запустила весеннюю акцию, снизив цены на квартиры в жилом комплексе "Прайм", который строят в районе New Terra*. В рамках предложения стоимость каждого квадратного метра уменьшили на 20 тыс. рублей. В итоге покупатели могут сэкономить от нескольких сотен тысяч до 1,4 млн рублей – это зависит от площади и планировки выбранной квартиры.

Где находится "Прайм" и чем он интересен?

Жилой комплекс возводят по адресу Павловский тракт, 196а, в одном из самых современных районов Барнаула – New Terra.

Квартал спроектировали с акцентом на удобство жизни: здесь предусмотрены хорошая транспортная развязка, общественные пространства, магазины и зоны отдыха.

"Прайм" представляет собой две 17-этажные башни, построенные по панельной технологии. Первый этаж – для коммерческих помещений. Еще два дома из силикатного кирпича, который позволяет делать более гибкие и комфортные планировки.

В квартирах – продуманная геометрия, просторные комнаты и современные решения. Например, во многих планировках есть мастер-спальни с личным санузлом и гардеробом.

Срок сдачи "Прайма" – первый квартал 2026 года.

Кто может воспользоваться скидкой?

Акция распространяется на все квартиры в ЖК "Прайм", независимо от способа оплаты:

при оформлении ипотеки в банках-партнерах**;

при полной оплате наличными;

при покупке в рассрочку за счет собственных средств.

Скидка может достигать 1 млн рублей (и даже больше) – точный размер зависит от площади и планировки квартиры. Получить более подробную информацию можно в офисе продаж ГК "Алгоритм" или по телефону: (3852) 72-00-82.

Строительство ЖК "Прайм". Апрель 2025 года / Фото: ГК "Алгоритм"

В каких еще комплексах "Алгоритма" можно выгодно купить жилье?

Помимо ЖК "Прайм" скидки до 10% от первоначальной стоимости доступны и в других проектах застройщика.

ЖК "Спектр" – ул. Мельникова, 1 (New Terra)

Современный комплекс из двух десятиэтажных панельных домов с подземной парковкой и дополнительным паркингом по внешнему периметру и закрытым двором. Здесь предусмотрены детские площадки, кладовые и зоны для отдыха.

Срок сдачи: 2026 год.

ЖК "Сокол" – ул. Сухэ-Батора, 39 ("Сулима")

Дом из добротного силикатного кирпича, здесь 16 этажей и два подъезда. Район уже обжитой и комфортный: рядом школы, детские сады, магазины, остановки, парк и т.д.

Сдача – в I квартале 2026 года.

ЖК "Современник" – ул. Чернышевского, 189 (центр Барнаула)

Комплекс из двух кирпичных и двух монолитно-каркасных домов. Во дворе достаточно места, а парковка спроектирована так, чтобы автомобилисты могли легко найти место в подземном гараже или вдоль внешнего периметра комплекса, не мешая отдыхающим во дворе. Удобное расположение – рядом вузы, ТЦ и остановки.

Сдача – конец 2025 года.

Почему покупают квартиры у ГК "Алгоритм"?

Есть несколько причин:

Надежность – девелопер успешно работает на рынке Барнаула, реализуя крупные и качественные проекты;

– девелопер успешно работает на рынке Барнаула, реализуя крупные и качественные проекты; разнообразие – в портфеле застройщика дома в разных районах и ценовых категориях;

– в портфеле застройщика дома в разных районах и ценовых категориях; гибкие условия – ипотека, рассрочка, скидки: покупка становится доступнее.

Визуализации проекта ЖК "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

Как узнать подробнее?

Уточнить условия акции можно на сайте ГК "Алгоритм". Получить консультацию, подобрать квартиру и рассчитать стоимость можно по телефону: +7(3852) 72-00-82 или в офисах продаж:

Пр. Социалистический, 54. Ул. Балтийская, 103 (офис № 4). Павловский тракт, 196, к. 1 (мобильный офис).

Проектные декларации доступны на сайте: наш.дом.рф

Информация о застройщиках:

ЖК "Прайм" – ООО СЗ "Смарт";

ЖК "Спектр" – ООО СЗ "Домостроительная компания";

ЖК "Сокол" – ООО СЗ "Алгоритм-Дом";

ЖК "Современник" – ООО СЗ "Этюд".

Акция действует до 31 мая 2025 года.

Банер предоставлен ГК "Алгоритм"

Состав благоустройства, в том числе малых архитектурных форм и озеленения, определяется проектной документацией. Представленные рекламные изображения благоустройства могут отличаться от фактического результата строительства на момент ввода объекта в эксплуатацию. Акция действует до 31 мая 2025 года.

*New Terra ("Нью Терра")

**Рассрочку предоставляют ООО "Группа компаний "Алгоритм". Подробнее тут. Ипотеку предоставляют банки ПАО "Сбербанк", ПАО ВТБ, ПАО "Промсвязьбанк", АО "Альфа-Банк".

ООО "СЗ Смарт"

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