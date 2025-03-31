Микрорайон New Terra превратит северо-запад Барнаула в территорию комфортной жизни

Благодаря комплексной застройке компанией "Алгоритм" здесь появятся жилые кварталы со школами, детсадами, парками и бизнес-центром

31 марта 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFGxzrVE

Визуализация ЖК "Колумб" /Фото: ГК "Алгоритм"

Барнаул активно развивается, на карте появляются новые жилые комплексы. Один из проектов, который стремительно набирает обороты, – микрорайон New Terra*. Он расположен рядом с ТРЦ "Арена". В ближайшие годы он пополнится необходимой современной инфраструктурой: комфортабельными домами, зелеными зонами, социальными объектами и развитой дорожной сетью, сообщает издание "Толк". Основатель масштабного, продуманного района и флагман в части его застройки – компания "Алгоритм" – рассказал, что собой будет представлять New Terra.

Первопроходец в деле комплексной застройки

История New Terra началась в 2020 году, когда строительная компания "Алгоритм" взяла на себя амбициозный проект освоения 86 гектаров земли. Это стало первым шагом масштабного развития территории за последние десятилетия. С тех пор на месте бывших сельскохозяйственных угодий выросли жилые комплексы "Колумб", а в скором времени появятся "Прайм" и "Спектр", а также еще 130 тыс. кв. метров жилья от "Алгоритма".

Перспективы развития микрорайона выглядят многообещающе. Он стал отправной точкой для освоения Северо-Западного планировочного района, который закреплен в обновленной версии генплана Барнаула. Власти города и строительные компании возлагают на проект большие надежды, как на место для развития и расширения границ комфортной жилой застройки.

Северо-Западный планировочный район – пока единственная долгосрочная площадка в городе, подходящая для квартальной застройки с развитой инфраструктурой. Учитывая дефицит свободных земель в Барнауле, район представляет особую ценность для девелоперов.

Территория застройки / Фото: КГ "Алгоритм"

"С самого начала своей работы, с первых же проектов ГК "Алгоритм" ориентируется на комплексную квартальную застройку. Мы понимали важную роль такого подхода для развития нашего города в будущем. Разумеется, у нас есть проекты точечной застройки, рынок обуславливает выбор подобных площадок, но даже в этом случае мы стараемся прорабатывать и реновировать близлежащие участки", – сказал руководитель ГК "Алгоритм" Андрей Суртаев.

И отметил, что один из ярких примеров – соседствующие жилые комплексы на Чернышевского, "Современник" и "Литерный".

Андрей Суртаев / Фото: Олег Укладов

Еще одним перспективным районом для развития Барнаула считают правый берег Оби. Однако эксперты отмечают, что реализация планов по застройке, предусмотренных обновленным генпланом, потребует больших инвестиций в укрепление берега, коммуникации и другую инфраструктуру. Возможно, со временем найдутся инвесторы, готовые вложить средства в подготовку территории, и город сможет полноценно освоить правый берег Оби. Однако в текущих экономических условиях процесс представляется довольно отдаленной перспективой.

Гармоничное сочетание комфорта и функциональности

В New Terra планируют строительство 42 комфортабельных домов. Микрорайон будут развивать комплексно.

"Мы провели большую работу с проектом планировки квартала, создавая условия для комфортной жизни с любыми запросами аудитории. Композиционная привлекательность объектов образуется за счет равного ритма размещения высоток. Основа – это здания высотой десять этажей с высотными акцентами в 16–17 этажей", – рассказал барнаульский архитектор Сергей Черепанов.

По его словам, разработчики разделили жилую и коммерческую застройку, а также продумали расположение парковок. Во дворах предусмотрели зоны для разных возрастов: места отдыха для взрослых, детские и спортивные площадки, которые не мешают друг другу и остальным жителям. В New Terra появятся скверы, аллеи, а еще – городской парк.

Просторные внутренние дворы с зонами отдыха и детскими площадками / Фото: ГК "Алгоритм"

"При запроектированных просторных дворах это вполне возможно сделать без потери уюта и избежать эффекта "окна в окна". Правильное расположение зданий и работа с розой ветров позволит избавиться от продуваемых зон, что очень важно для комфорта жителей. Здесь будет создано пространство для комфортной современной жизни, где застройщик использует эффективные рабочие решения для людей", – подчеркнул архитектор.

Помимо домов, проект планировки предусматривает строительство нескольких детских садов и школ, поликлиники, более десяти многоуровневых парковок, различных коммерческих объектов и спорткомплекса.

Вид сверху на дворовую территорию / Визуализация: ГК "Алгоритм"

Социально-деловое ядро

Девелопер планирует разнообразить инфраструктуру микрорайона появлением бизнес-центра. Его разместят между домами поселка Солнечная Поляна и новым многоэтажным районом – на улице Багряной, 65. Кстати, эскиз уже готов и получил высокую оценку со стороны экспертного сообщества на одном из прошлогодних заседаний градсовета.

Бизнес-центр будет пятиэтажным зданием Г-образной формы. Фасады выполнят в светлых и природных тонах, что придаст объекту легкость и воздушность. Для сохранения эстетического вида предусмотрели места для вывесок и корзины для кондиционеров. Вечером фасады украсит архитектурная подсветка. Особенностью здания станут "ножки", на которые поднимут одно крыло. Это добавит уникальности дизайну и дополнительные парковочные места.

Визуализация бизнес-центра на улице Багряной, 65 / Фото: ГК "Алгоритм"

Развитая дорожно-транспортная сеть

В новом микрорайоне будет достаточно парковочных мест и другой дорожно-транспортной инфраструктуры для комфортной жизни. В 2024 году специалисты "Алтайкоммунпроекта" разработали проектную документацию для четырех новых улиц в New Terra: Михаила Евдокимова, Нестора Козина, Григория Левина и Анатолия Мельникова, а также для еще не существующего дублера Павловского тракта. Там будут тротуары, удобные парковки и, частично, велосипедные дорожки.

Согласно плану, улица Нестора Козина будет самой длинной – протяженность дороги составит 1070,5 м, ширина полотна – 7 м. Вдоль нее построят трехметровый тротуар. На втором месте по длине – улица Михаила Евдокимова. Дорога будет четырехполосной (длина 808,4 м и шириной 14 м) с тротуаром в три метра.

В будущем по "младшему" Павловскому тракту могут ходить автобусы. Для них предусмотрели четыре остановки с красивыми павильонами от компании "Алгоритм". Две из них – на Павловском тракте, еще две – на ул. Михаила Евдокимова и Анатолия Мельникова. Планируют добавить новые автобусные маршруты и изменить существующие. Например, рассматривают возможность корректировки движения популярных маршрутов № 47, 73, 65. Сейчас проект согласовывают с администрацией города. Также генплан включает строительство трамвайной линии от старого торгового центра (Павловский тракт, 156) до улицы Власихинской.

Схема дорожно-транспортной сети нового микрорайона / Фото: ГК "Алгоритм"

"Создать полноценную инфраструктуру для реально комфортной жизни – это наша главная задача. Для 86 гектаров нового микрорайона "Алгоритм" проработал еще и проекты расширения Павловского тракта и улицы Просторной. Мы изначально понимали, что с ростом населения в микрорайоне транспортный трафик значительно увеличится, поэтому проработали еще и данные направления", – пояснил Андрей Суртаев.

Важна каждая деталь

Сегодня новый микрорайон на северо-западе Барнаула – один из самых крупных проектов комплексного строительства за последние годы. Он воплощает мечту о современном городе с красивыми кварталами, современной архитектурой и богатой инфраструктурой.

Микрорайон будет иметь неповторимый архитектурный облик, объединяя стиль и удобство. Кирпичные дома от ГК "Алгоритм" предоставят возможность выбора различных планировок и оформления.

Микрорайон New Terra, вид с ул. А. Мельникова / Фото: ГК "Алгоритм"

"Алгоритм" стремится сделать микрорайон современным и комфортным. Уже сейчас девелопер заменил часть основных сетей и создал систему водоотведения. В планах компании – проектирование и строительство важных соцобъектов, часть из которых реализуют с помощью федеральных программ финансирования.

В их числе:

пять детских садов на 330 мест;

две школы с бассейном, рассчитанные на 1300 и 1600 учеников (находятся на стадии проектирования);

большая поликлиника на 660 посещений в смену (на стадии проектирования);

11 многоуровневых гаражных комплексов более чем на 3600 машино-мест (их разместят в разных локациях микрорайона).

"Благоустройство территории – это важная составляющая комфортной среды для жизни населения. В него входит не только озеленение территории. Важна каждая деталь: освещение, удобные, красивые и аутентичные остановочные павильоны, малые архитектурные формы и т.д. С особым вниманием мы подходим к созданию образовательного кластера. Поэтому мы взяли на себя разработку проектов для современных, красивых новых школ и детских садов", – подчеркнул Андрей Суртаев.И резюмировал, что компания никогда не ограничивалась лишь возведением хорошего жилья. "Алгоритм" смотрит в будущее. Причем в счастливое, которое строит для людей.

Многоуровневые гаражные комплексы / Фото: ГК "Алгоритм"

"Алгоритм" входит в первую тройку застройщиков Барнаула по объемам строительства. Компания возводит более 100 тыс. кв. метров жилья. В следующем году девелопер планирует завершить строительство ЖК "Современник" на Чернышевского, 189 (30 июня 2026) и ЖК "Прайм" на Павловском тракте, 196а (не позднее 31 марта 2026). В начале 2026 года ожидает ввод ЖК "Сокол" (не позднее 30 июня 2026) на Сулиме и ЖК "Спектр" (не позднее 30 июня 2026) на ул. Мельникова, 1.

Строительная компания "Алгоритм"

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 72-00-82

Сайт

*New Terra ("Нью Терра")

ЖК "Прайм" – застройщик ООО "СЗ "Смарт"; ЖК "Спектр" – застройщик ООО "СЗ "Домостроительная компания"; ЖК "Сокол"– застройщик ООО "СЗ "Алгоритм-Дом"; ЖК "Современник" – застройщик ООО "СЗ "Этюд"; БЦ "НьюТерра" – застройщик ООО СЗ "Алгоритм-Алтай".

С проектными декларациями и дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф. Условия акций, рассрочки смотрите на сайте ГК "Алгоритм".

ООО "СЗ "Смарт", ИНН 2225187182

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