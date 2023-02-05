Дешёвые яйца и дорогие макароны. Как изменились за год цены на продукты на Алтае?

В 2022 году цены сначала резко подскочили, а потом медленно снижались. Сколько продукты стоят сейчас?

05 февраля 2023, 07:05, ИА Амител

Иллюстрации: amic.ru

2022 год запомнился множеством событий, в том числе и неприятных: например, диким весенним ростом цен. Стоимость продуктов стремительно взлетела вверх и шокировала россиян. Впрочем, уже к лету товары начали дешеветь. Но далеко не всё снизилось в цене до прежнего уровня.

Amic.ru изучил, как в Алтайском крае изменились цены на самые необходимые продукты за прошедший год. Мы сравнили сводки Алтайкрайстата со средними ценами за январь 2022 года и январь 2023 года. О том, что подорожало в регионе, а что подешевело, – в материале amic.ru.

Гречка

Сейчас килограмм гречки в Алтайском крае стоит в среднем около 74 рублей. Удивительно, но ещё год назад за то же количество приходилось отдавать почти на 25 рублей больше – свыше 98 рублей.

Таким образом, за год цена снизилась на 25%. Хотя в течение года стоимость крупы скакала как на американских горках: в апреле килограмм обходился в среднем в 121 рубль.

Картофель

Картофель по сравнению с январём 2022-го подешевел еще больше. Сейчас килограмм обходится примерно в 25 рублей. Хотя год назад средняя стоимость килограмма была выше 40 рублей.

За 12 месяцев стоимость снизилась на 15 с лишним рублей – это 38,5%.

Подсолнечное масло

А вот подсолнечное масло и не думает снижаться в цене: наоборот, оно только дорожает. В начале 2022 года литр в Алтайском крае стоил в среднем 123 рубля. К весне цена подскочила до 138 с лишним рублей. Затем она снижалась, но незначительно. Сейчас за литр приходится отдавать около 132 рублей.

Цена за литр выросла на 7,3% за 12 месяцев.

Молоко

Подорожало и молоко. Причём оно выросло в цене в самом начале 2022 года, и с тех пор цена менялась лишь незначительно. Но сухой остаток таков: в январе 2022-го года литр стоил в среднем 68 рублей, а в январе 2023-го – уже 76 рублей.

Цена выросла на 11,2%.

Сахар

Сахар весной 2022-го года стал практически "золотым песком". Стоимость подскочила почти на 50% и достигла 89 рублей за килограмм в апреле. По заявлению властей, причиной такого подорожания стал ажиотажный спрос: сахар буквально сметали со всех прилавков.

Премьер-министру Михаилу Мишустину даже пришлось пригрозить торговым сетям, которые решили поспекулировать на ажиотаже и поднять цены. Сработало: сахар стал медленно, но верно дешеветь.

В итоге рост цены за 12 месяцев оказался не таким значительным – 7,7%. Сейчас килограмм на Алтае обходится в среднем в 60 рублей.

Макароны

Увы, макарошки, которые, как известно, "всегда стоят дёшево", на деле практически не дешевеют. За год цена выросла на 13,1% – в среднем 100 рублей за килограмм вместо 89 рублей в январе 2022-го.

Яйца

Куриные яйца – удивительный продукт. Даже в течение весны 2022-го года, когда продукты стремительно росли в цене, они умудрились подешеветь. Вот и за последние 12 месяцев стоимость снизилась на 14,4%.

Десяток на алтайских прилавках можно купить в среднем за 64 рубля, хотя год назад стоимость превышала 75 рублей.

Курица

Самый доступный для россиян вид мяса – охлаждённая курица – сейчас стоит на 4,3% дешевле, чем год назад. Сейчас килограмм в алтайских магазинах продают в среднем за 168 рублей. В январе 2022-го за тот же объём приходилось отдавать порядка 175,5 рубля.

За 12 месяцев курица снизилась в цене на 7 с лишним рублей.

Лук

Цена на репчатый лук и не думает откатываться до привычных нам значений. В январе 2022 года килограмм в Алтайском крае можно было купить за 27 рублей. Но затем стоимость резко взлетела вверх и уже к середине апреля перевалила за 50 рублей. К январю 2023-го цена за килограмм снизилась, но совсем незначительно – 46 рублей.

Уровень подорожания за год составил почти 70%. В среднем мы стали платить на 19 рублей больше за каждый килограмм.

Капуста

А вот цена на капусту в январе 2023 года, конечно, радует. Напомним, в начале 2022-го она уже стоила намного дороже привычного – более 60 рублей за килограмм. А к весне цена и вовсе подскочила до 94 рублей. Но с тех пор стоимость начала уверенно снижаться. Сейчас мы отдаём в среднем около 23 рублей за килограмм.

За год цена упала на 63,1%. Так что стоит присмотреться к блюдам из капусты.

А что там с инфляцией?

По данным алтайского отделения Центробанка, по итогам декабря 2022-го годовая инфляция в нашем регионе составила 12,05%. Это чуть выше, чем в среднем по России (11,94%), но при этом ниже инфляции по Сибири (12,20%). Кстати, к концу года темпы инфляции в Алтайском крае немного замедлились. В ЦБ это связывают с расширением предложения на местном продовольственном рынке, а также отсутствием ажиотажного спроса.

P.S. Цены, на которые мы опирались, взяты из отчётов Алтайкрайстата. Напомним, ведомство публикует средние цены по всему региону. Как их подсчитывают, точно неизвестно. Поэтому они данные могут отличаться от тех, что вы видите на ценниках в магазине у дома.

Если у вас есть собственные наблюдения, как изменились цены на продукты за предыдущий год, можете делиться ими в комментариях.