Овощи дешевеют, мясо дорожает. Как изменились цены на продукты в Алтайском крае за год?

Килограмм гречневой крупы на Алтае стоит в среднем 82 рубля. И это удивительно, ведь в декабре прошлого года то же количество обходилось в сотню. А в начале 2022-го цена подскочила на 20% и составила все 120 рублей.

Но затем на ситуацию обратили внимание федеральные власти, а премьер-министр Михаил Мишустин назвал спекулянтами всех, кто пытался «навариться» на непростой экономической ситуации. Как видим, это сработало. Цена за килограмм гречки снижалась и в декабре оказалась на 18% ниже, чем даже год назад.

В общем, если вы планировали порадовать (и удивить) гостей блюдом из гречки на Новый год, у вас есть все шансы.

Картошка

Картофель за год подешевел почти в два раза — на 40,7%. Цена на, казалось бы, вечно недорогой овощ, который есть почти на каждом столе, возмущала россиян ещё в конце 2021-го года. Тогда килограмм обходился в Алтайском крае примерно в 40 рублей. Весной 2022-го ценник вообще подскочил почти до 50 рублей.

Сейчас цена откатилась назад и стабилизировалась. Килограмм стоит в среднем чуть меньше 23 рублей.

Капуста

С капустой ситуация была ещё хуже, чем с картошкой. В течение 2021-го цена выросла более чем в два раза. И в течение весны 2022 года ценник продолжал расти.

С новым урожаем всё вернулось на свои места. За год белокочанная капуста подешевела на 49%. Килограмм обходится в среднем в 20,8 рубля вместо прошлогодних 41,1 рубля.

Лук

Репчатый лук за год подорожал на 5 рублей. Если в декабре 2021-го килограмм обходился в 24,16 рубля, то сейчас — в 29,25 рубля за килограмм.

Хотя ещё весной 2022-го цена была в два раза выше — за тот же килограмм лука приходилось отдавать больше 50 рублей. Спасибо и на том, что с тех пор цена (почти) откатилась назад.

Молоко

А вот молоко за год подорожало почти на 14 рублей (+21,3%), если верить Алтайкрайстату. Сейчас литр в нашем регионе стоит примерно 77,23 рубля. В декабре 2021 года цена составляла в среднем 63,63 рубля за литр.

Подсолнечное масло

Цена на подсолнечное масло практически не изменилась. Напомним, стоимость заметно выросла в 2021-м году и в декабре составила в среднем 135,39 рубля. Сейчас, спустя год, килограмм стоит всего на 1,17 рубля дешевле — 134,22 рубля.

Сливочное масло

Сливочное масло с декабря 2021-го подорожало почти на сто рублей. Если год назад килограмм обходился примерно в 602,85 рубля, то сейчас средняя стоимость составляет уже без малого 700 рублей. Рост цены составил почти 16%.

Сахар

Сахар в декабре 2021 года стоил в среднем 53 рубля за килограмм. Но в начале 2022 года цена резко подскочила вверх. Пожалуй, именно с сахаром у россиян ассоциируется весеннее подорожание продуктов. «Сладкую смерть» буквально сметали с прилавков и дрались за последнюю пачку. Естественно, вслед за ажиотажем начала расти и стоимость. Килограмм в апреле 2022-го обходился на Алтае в 86 рублей.

Сейчас ситуация успокоилась, а стоимость упала до 61,75 рубля. Если сравнивать с концом 2021-го года, цена за килограмм выросла на 16% (8,7 рубля).

Макароны

В декабре 2021 года макароны в Алтайском крае в среднем стоили около 82 рублей за кг. Но в начале 2022-го, во время бешеного роста цен на продукты, макарошки, «которые всегда были дешёвыми», перевалили в стоимости за сотню рублей. С тех пор цена немного откатилась и к декабрю 2022 года остановилась на отметке 100 рублей.

Итог за 12 месяцев — подорожание на 18,31 рубля, это 22% роста.

Куриные яйца

Куриные яйца в 2022 году оказались одним из немногих продуктов, который практически не дорожал. А по итогам года цена и вовсе снизилась более чем на 8 рублей. Сейчас десяток в Алтайском крае в среднем обходится в 66 рублей вместо прошлогодних 74.

Курица

Курица, если верить Алтайкрайстату, за последние 12 месяцев подешевела на 5,6%. Ведомство рассчитывает среднюю стоимость охлаждённых тушек. Сейчас килограмм стоит примерно 169 рублей, хотя в декабре 2021-го за него приходилось выкладывать 179 рублей.

Свинина

Свинина, по данным Алтайкрайстата, за год подорожала совсем незначительно. В декабре 2021 года килограмм обходился в 308,43 рубля, а сейчас — в 313,68 рубля. Рост цены — 5,25 рубля за килограмм, или 1,7%.

Говядина

А вот говядина за последние 12 месяцев всё же подскочила в цене. Если год назад килограмм оценивали в среднем в 386,89 рубля, то теперь ценник перевалил за 400 и составляет более 451 рубля.

За год стоимость выросла на 16,7%, или на 65 рублей.

Варёная колбаса