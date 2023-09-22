Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Бийске
Все пострадавшие получили медицинскую помощь
22 сентября 2023, 16:56, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Стало известно, сколько человек пострадало в результате аварии с участием пассажирского автобуса в Бийске. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
Всего за медицинской помощью обратились десять человек. Двоих отвезли в стационар, остальным помогли на месте.
Одного человека после медосмотра отпустили, второй продолжает обследоваться.
Ранее сообщалось, что в Бийске междугородний автобус столкнулся с мусоровозом.
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