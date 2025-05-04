Десять человек спасли при пожаре в рубцовской многоэтажке

По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в розетке

04 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

Утром 4 мая в Рубцовске произошел пожар. Загорелась квартира в пятиэтажном доме по улице Алтайской. Из огня сотрудники МЧС спасли десять человек. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Возгорание тушили 17 человек личного состава пожарно-спасательного подразделения, было задействовано три автоцистерны и автолестница.

В условиях сильного задымления работали три звена газодымозащитной службы. Десять человек спасли из непригодной для дыхания среды, еще 15 человек эвакуировали. Пострадавших нет.

Пожар ликвидировали на площади 10 кв. метров. Его предварительной причиной специалисты назвали короткое замыкание в розетке.

Напомним, 3 мая в Барнауле на улице Красноярской загорелась деревянная пристройка и мусор внутри заброшенного здания. На месте работали 24 пожарных, шесть единиц спецтехники и три звена газодымозащитной службы. В МЧС заявили, что причиной пожара могло стать "неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц".