В Барнауле 24 пожарных тушили горящую "заброшку"
Горела пристройка и мусор в здании
03 мая 2025, 20:30, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле на улице Красноярской произошло возгорание деревянной пристройки и мусора внутри заброшенного здания, сообщили в МЧС Алтайского края.
На месте работали 24 пожарных, шесть единиц спецтехники и три звена газодымозащитной службы. О пострадавших не сообщается.
"Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц", – рассказали в ведомстве.
Ранее в поселке Тальменка Алтайского края сгорел дом на две квартиры.
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