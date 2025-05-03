В Барнауле 24 пожарных тушили горящую "заброшку"

Горела пристройка и мусор в здании

03 мая 2025, 20:30, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле на улице Красноярской произошло возгорание деревянной пристройки и мусора внутри заброшенного здания, сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте работали 24 пожарных, шесть единиц спецтехники и три звена газодымозащитной службы. О пострадавших не сообщается.

"Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц", – рассказали в ведомстве.

Ранее в поселке Тальменка Алтайского края сгорел дом на две квартиры.