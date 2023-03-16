Десять кинотеатров закрылись в Алтайском крае с 2020 года

Этот показатель стал самым большим по России

16 марта 2023, 09:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пандемия коронавируса в России сильно ударила по индустрии развлечений. Одна из самых пострадавших сфер – кино, сообщает "Прайм".

"Больше всего кинотеатров по стране закрылось в Алтайском крае. Было 20, стало 10. Пять из десяти кинотеатров закрылись в Тульской области, а в Калмыкии из четырёх осталось только два", - отмечает агентство.

Эксперт компании "Контур.Фокус" Антон Яковлев заявил, что киноиндустрия в России продолжит увядать. Даже после снятия всех ограничений вернуться на уровень 2018-2019 годов будет сложно. Доход кинотеатров только на 30% формируется от продажи билетов, ещё 70% – выручка бара.

Отсутствие посетителей приводит к тому, что все сферы дохода снижаются.

Ранее владелец алтайского "Киномира" рассказал о судьбе кинотеатров без западных блокбастеров.