Запретить нельзя разрешить. Правда ли, что в РФ хотят пресечь пиратские показы кино?

Мнения парламента и Министерства культуры о нелегальном показе в России сильно отличаются

10 февраля 2023, 08:32, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: Екатерина Смолихина

Министерство культуры России готовит законопроект, который запретит показывать в кинотеатрах пиратские фильмы без прокатных удостоверений, сообщает "Интерфакс". При этом Совет Федерации предлагает кардинально противоположное: отменить штрафы за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения, а депутаты Госдумы хотят принудительно лицензировать западные картины. Amic.ru постарался разобраться, перестанут ли в России показывать голливудские блокбастеры или их, наоборот, легализуют.

Правда, что Минкульт хочет запретить прокат фильмов без лицензий?

Да. Замминистра культуры Алла Манилова объяснила "Интерфаксу", что Минкультуры намерено пресечь показ в кинотеатрах фильмов ушедших из России студий. По словам чиновницы, ведомство планирует "выходить на инициативный законопроект" и предложить его правительству. Манилова утверждает, что проблема сейчас "чрезвычайно актуальна и требует своего законодательного решения".

Интересно то, что и сейчас в России прокат или показ фильмов без прокатного удостоверения запрещён и наказывается штрафом для юрлиц от 50 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение влечёт штрафы в размере от 100 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Поэтому не очень ясно, что именно хочет изменить Минкульт.

А Совет Федерации хотел отменить наказание за показ таких фильмов?

Да. Судя по заявлениям СМИ, парламентарии предлагают не то что не запрещать, а официально разрешить показывать в России западные фильмы, пишет ТАСС. Так, комитет Совета Федерации по экономической политике разработал законопроект о введении в 2023 году моратория на административное наказание против кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения.

Мораторий нужен, чтобы обеспечить прокат в России кино из недружественных стран, "сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета и обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, а также поступление налогов и иных платежей в бюджеты", сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект предполагает, что от наказания освободят в том случае, если нарушение обусловлено ограничениями против российских кинотеатров "со стороны иностранных государств, государственных объединений, союзов, учреждений, совершающих в отношении РФ и её резидентов недружественные действия". Недружественные действия в данном случае – прекращение исполнения или отказ от лицензионного договора об авторских правам, не связанное с нарушением юрлицом своих обязательств.

Кроме того, Совет Федерации предложил выдавать прокатное удостоверение при ввозе иностранного кино через Беларусь, пишет РБК.

Так в итоге разрешат в России показывать иностранное кино без лицензий?

Пока неясно. Запрет на них или разрешение пока не рассматривались в Госдуме. На данный момент это лишь предложения, но не более.

А что за идея с принудительным лицензированием?

В августе 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил легализовать в РФ принудительное лицензирование иностранных объектов авторского и смежного права. Решение о выдаче лицензии без согласия правообладателя должен вынести суд. Но тогда законопроект не дошёл до думских чтений. Против него были в первую очередь онлайн-кинотеатры.

Кинотеатр / Фото: amic.ru

В январе 2023 года депутат нижней палаты парламента Антон Горелкин в своём телеграм-канале написал, что в Госдуме обсуждают законопроект, "который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино и не заниматься полулегальной практикой предсеансного обслуживания". Он пояснил, что на этот раз принудительное лицензирование будет распространяться только на кинопрокат и не затронет онлайн-кинотеатры.

Однако в Министерстве культуры выступили против принудительного лицензирования кино, пишет РБК. Глава департамента кинематографии и цифрового развития ведомства Дмитрий Давиденко пояснил, что это даст кинотеатрам несколько блокбастеров в год, при этом "сомнительных с идеологической точки зрения".

Давиденко поддержал и замдиректора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Олег Кузнецов. По его словам, принудительная лицензия сейчас "преждевременна и нецелесообразна", потому что демотивирует инвесторов вкладываться в российское кино и площадки, продвигающие отечественный контент.

Кинозритель / Фото: amic.ru

Зачем российским кинотеатрам показывать фильмы без лицензий?

Потому что после ухода голливудских студий из России многие кинотеатры стали терпеть большие убытки: зритель перестал ходить в кино. Так, с марта по октябрь 2022 года в стране закрылось более 150 кинотеатров – 7% от их общего числа, писал ТАСС. В Ассоциации владельцев кинотеатров России отмечали, что отечественный кинопром оказался неспособен в краткосрочной перспективе дать залам зрелищные фильмы.

На финансовые проблемы жаловались и барнаульские кинотеатры. Владельцы торговых центров города в июне 2022 года даже писали письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в котором говорили о катастрофическом падении доходов и просили о помощи. А именно они предлагали снизить до 0,1% ставку налога на имущество для ТРЦ, где помещения арендуют кинотеатры, и установить пониженные налоговые ставки при упрощённой системе налогообложения. Губернатор на такие меры не пошёл.