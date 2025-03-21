Чтобы увидеть трехмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте

21 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Достопримечательности Барнаула / Фото: "Яндекс Карты"

Десять трехмерных цветных моделей знаковых мест Барнаула появилось на "Яндекс Картах". Объемные изображения зданий и памятников позволят жителям города рассмотреть привычные места с новых ракурсов, а туристам – изучить достопримечательности столицы Алтайского края.

Все объекты детально проработаны – видны даже небольшие элементы. Например, часы на фасаде Дома под шпилем и флюгер на крыше Художественного музея.

Достопримечательности Барнаула, ставшие трехмерными:

Дом под шпилем;

Художественный музей Алтайского края;

церковь Николая Чудотворца;

Горный госпиталь;

Демидовский столп;

Александро-Невский собор;

Покровский собор;

Барнаульский планетарий в здании бывшего кинотеатра "Родина";

Государственная филармония Алтайского края;

Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Чтобы увидеть трехмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте и приблизить ее. Рассмотреть объект можно со всех сторон: в веб-версии нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении – провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Таким же образом можно вращать модель, изучая ее с разных ракурсов.