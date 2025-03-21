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Десять символов Барнаула появились на "Яндекс Картах" в виде 3D-моделей

Чтобы увидеть трехмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте

21 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Достопримечательности Барнаула / Фото: "Яндекс Карты"

Десять трехмерных цветных моделей знаковых мест Барнаула появилось на "Яндекс Картах".  Объемные изображения зданий и памятников позволят жителям города рассмотреть привычные места с новых ракурсов, а туристам – изучить достопримечательности столицы Алтайского края.

Все объекты детально проработаны – видны даже небольшие элементы. Например, часы на фасаде Дома под шпилем и флюгер на крыше Художественного музея.

Достопримечательности Барнаула, ставшие трехмерными:

  • Дом под шпилем;
  • Художественный музей Алтайского края;
  • церковь Николая Чудотворца;
  • Горный госпиталь;
  • Демидовский столп;
  • Александро-Невский собор;
  • Покровский собор;
  • Барнаульский планетарий в здании бывшего кинотеатра "Родина";
  • Государственная филармония Алтайского края;
  • Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.

Чтобы увидеть трехмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте и приблизить ее. Рассмотреть объект можно со всех сторон: в веб-версии нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении – провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Таким же образом можно вращать модель, изучая ее с разных ракурсов.

Макет Барнаула / Фото: t.me/barnaul_org

В Нагорном парке установили макет Барнаула 1860-х годов

Он изготовлен из бронзы и стоит на мраморном постаменте
НОВОСТИОбщество

Барнаул памятники исторические здания

Комментарии 3

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Шинник

15:40:54 21-03-2025

странно, а я вижу не Яндекс-карты а 2-Гис

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Дюша

15:41:50 21-03-2025

Из символов вижу "Под Шпилем" (безусловный символ), Столб и Музей с Филармонией. Хотя правильнее было бы "Небоскреб" отметить и Русский Чай...Богодельни символами города не являются, а "планетарий" и вовсе - не смываемый позор города. Еще бы Сеятеля нанесли.

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гость

15:50:31 21-03-2025

художественного музея нет, а его модель есть)

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