Десять символов Барнаула появились на "Яндекс Картах" в виде 3D-моделей
Чтобы увидеть трехмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте
21 марта 2025, 15:30, ИА Амител
Десять трехмерных цветных моделей знаковых мест Барнаула появилось на "Яндекс Картах". Объемные изображения зданий и памятников позволят жителям города рассмотреть привычные места с новых ракурсов, а туристам – изучить достопримечательности столицы Алтайского края.
Все объекты детально проработаны – видны даже небольшие элементы. Например, часы на фасаде Дома под шпилем и флюгер на крыше Художественного музея.
Достопримечательности Барнаула, ставшие трехмерными:
- Дом под шпилем;
- Художественный музей Алтайского края;
- церковь Николая Чудотворца;
- Горный госпиталь;
- Демидовский столп;
- Александро-Невский собор;
- Покровский собор;
- Барнаульский планетарий в здании бывшего кинотеатра "Родина";
- Государственная филармония Алтайского края;
- Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.
Чтобы увидеть трехмерную модель, достаточно найти достопримечательность на карте и приблизить ее. Рассмотреть объект можно со всех сторон: в веб-версии нужно нажать кнопку 3D, а в мобильном приложении – провести двумя пальцами вверх по экрану смартфона. Таким же образом можно вращать модель, изучая ее с разных ракурсов.
15:40:54 21-03-2025
странно, а я вижу не Яндекс-карты а 2-Гис
15:41:50 21-03-2025
Из символов вижу "Под Шпилем" (безусловный символ), Столб и Музей с Филармонией. Хотя правильнее было бы "Небоскреб" отметить и Русский Чай...Богодельни символами города не являются, а "планетарий" и вовсе - не смываемый позор города. Еще бы Сеятеля нанесли.
15:50:31 21-03-2025
художественного музея нет, а его модель есть)