В Нагорном парке установили макет Барнаула 1860-х годов

Он изготовлен из бронзы и стоит на мраморном постаменте

19 ноября 2024, 10:40, ИА Амител

Макет Барнаула / Фото: t.me/barnaul_org

На центральной аллее Нагорного парка Барнаула установили макет города образца 1860-х годов, сообщили в мэрии.

На макете представили планировку улиц и архитектурный облик Барнаула того времени. Для его подготовки использовали карту 1861 года и архивные фотоматериалы.

Работали над воссозданием образа старого города представители исторического сообщества, научные сотрудники музеев и Государственного архива Алтайского края.

"Макет изготовлен из бронзы, размеры составляют 2,5 на 1,5 м. Установлен макет на постамент из мрамора. Рядом с макетом предусмотрен стенд, на котором отображены здания с их полным наименованием", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Нагорном парке установили фотозону с подсветкой. Также на территории исторической части города разместили фигурки, посвященные истории развития Барнаула. В ближайшее время на туристическом портале краевой столицы появится раздел с аудиогидом для их сопровождения.