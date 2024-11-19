В Нагорном парке установили макет Барнаула 1860-х годов
Он изготовлен из бронзы и стоит на мраморном постаменте
19 ноября 2024, 10:40, ИА Амител
На центральной аллее Нагорного парка Барнаула установили макет города образца 1860-х годов, сообщили в мэрии.
На макете представили планировку улиц и архитектурный облик Барнаула того времени. Для его подготовки использовали карту 1861 года и архивные фотоматериалы.
Работали над воссозданием образа старого города представители исторического сообщества, научные сотрудники музеев и Государственного архива Алтайского края.
"Макет изготовлен из бронзы, размеры составляют 2,5 на 1,5 м. Установлен макет на постамент из мрамора. Рядом с макетом предусмотрен стенд, на котором отображены здания с их полным наименованием", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Нагорном парке установили фотозону с подсветкой. Также на территории исторической части города разместили фигурки, посвященные истории развития Барнаула. В ближайшее время на туристическом портале краевой столицы появится раздел с аудиогидом для их сопровождения.
10:52:24 19-11-2024
Т.е сохранять город мы не хотим, это хлам по мнению застройщиков и чиновников, только макет. Остальное сжечь, снести.
14:09:43 19-11-2024
Гость (10:52:24 19-11-2024) Т.е сохранять город мы не хотим, это хлам по мнению застройщ... Город сгорел в начале 20-го века. Спасать вросшие по крышу развалюхи ваше кредо?
16:48:29 19-11-2024
Гость (14:09:43 19-11-2024) Город сгорел в начале 20-го века. Спасать вросшие по крышу р... ну что поделать, ну нравится людям на сараи смотреть любоваться , самим чтото взять отреставрировать у них денег нет, но критиковать , они первые ,когда какая то работа пойдет.
08:55:16 20-11-2024
Гость (14:09:43 19-11-2024) Город сгорел в начале 20-го века. Спасать вросшие по крышу р... То есть то что творят с город норм?!
09:18:05 20-11-2024
Гость (08:55:16 20-11-2024) То есть то что творят с город норм?!... А тебе надо сарайки по всему городу, как на мамонтова? Или как на Челюскинцев?
16:23:44 19-11-2024
Гость (10:52:24 19-11-2024) Т.е сохранять город мы не хотим, это хлам по мнению застройщ... А Мы - это кто? Вы себя относите к тем кто что-то можете сохранить или создать ? Судя по вашему комментарию только ныть умеете.
Вы сделали что-либо масштабное в этой жизни?
10:55:18 19-11-2024
постамент выглядит как саркофаг
16:27:36 19-11-2024
Элен без ребят (10:55:18 19-11-2024) постамент выглядит как саркофаг... Поставьте рядом свой, который вы создали - Красивый!
Люди посмотрят, чего вы стоите.
13:08:21 19-11-2024
Лучше бы макет города 1860 года. Слабо?
14:10:52 19-11-2024
Гость (13:08:21 19-11-2024) Лучше бы макет города 1860 года. Слабо?... Нет. На центральной аллее Нагорного парка Барнаула установили макет города образца 1860-х годов, сообщили в мэрии. Все по вашей просьбе.
14:59:35 19-11-2024
Гость (13:08:21 19-11-2024) Лучше бы макет города 1860 года. Слабо?... Тоько желательно не 1860-го, а 1960 года
15:54:27 19-11-2024
Гость (14:59:35 19-11-2024) Тоько желательно не 1860-го, а 1960 года...
бронзы не хватит
17:31:11 19-11-2024
Гость (14:59:35 19-11-2024) Тоько желательно не 1860-го, а 1960 года... Ты фотки то Барнаул 1960 года видел? Площадь советов для примера? Красноармейский? Комсомольский?Съезди куда нибудь в частный сектор, где избушки покосившиеся вросшие в землю вот это и будет Барнаул -1960.
15:56:56 19-11-2024
Для чего и для кого? Денег девать больше некуда в Барнауле?😳
16:25:51 19-11-2024
Вам 2024 сделаю, вы и тут обгадите.
Диванные критики.
19:29:51 19-11-2024
И что там на месте бронзового макета изображено на бронзовом макете? Кладбище Нагорное. Каждый, кто вкладывает средства в личное обогащение и пытается нажиться с мест, где были захоронения, подписывает себе приговор о скорой погибели. Не веселитесь там, где была скорбь и не умножите скорбь.
08:58:40 20-11-2024
Макет это хорошо. А вот застройка города , планирование- такое ощущение что главный архитектор города псих, либо он не живёт в Барнауле
10:49:36 22-11-2024
Сергей (08:58:40 20-11-2024) Макет это хорошо. А вот застройка города , планирование- так... Так и есть... У меня знакомый есть, архитектор из Новосибирска, он очень хвалил нашего старого главного архитектора, говорит при нём что попало не строили (какие нибудь "Три богатыря" его заслуга, а архитектуру его родного Новосиба очень критиковал... Но сказал, что у нас такие же неучи пришли в архитектуру, и город загаживают, и загадят окончательно (это было в 2020м году), он имел ввиду в первую очередь точечную застройку, и новостройки без общего архитектурного плана, а так же без положенной инфраструктуры (нормальные проезды, парковки, школы, садики, поликлиники и т.д... И я скажу, что с ним согласен... Должен быть комплексный подход к развитию города, как в 00х пытались... Посмотрите хотя бы макет острова Помазкин или макет "Обского бульвара" тех времён... Да там высотки хотели строить, но не лепить их абы как, а всё таки сделать достопримечательность...