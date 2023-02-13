Десять ягнят и телёнок погибли при пожаре на Алтае

Животные во время возгорания оказались заперты в помещении

13 февраля 2023, 14:41, ИА Амител

Фото: Управление ГОЧС и ПБ Республики Алтай

В селе Мухор-Тархата Кош-Агачского района произошёл пожар. Загорелось строение, в котором содержались животные.

Как рассказали в региональном управлении ГОЧС, к моменту приезда пожарных здание было полностью охвачено огнём. Внутри были заперты десять ягнят и телёнок. Они погибли.

В тушении принимали участие пять человек личного состава. Площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. Причины пожара уточняются.

Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края начала проверку после сообщения о смерти животных на домашнем подворье в Барнауле. Занимающийся разведением овец барнаулец обнаружил при кормлении 28 мёртвых особей.