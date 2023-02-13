Десять ягнят и телёнок погибли при пожаре на Алтае
Животные во время возгорания оказались заперты в помещении
13 февраля 2023, 14:41, ИА Амител
В селе Мухор-Тархата Кош-Агачского района произошёл пожар. Загорелось строение, в котором содержались животные.
Как рассказали в региональном управлении ГОЧС, к моменту приезда пожарных здание было полностью охвачено огнём. Внутри были заперты десять ягнят и телёнок. Они погибли.
В тушении принимали участие пять человек личного состава. Площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. Причины пожара уточняются.
Ранее сообщалось, что прокуратура Алтайского края начала проверку после сообщения о смерти животных на домашнем подворье в Барнауле. Занимающийся разведением овец барнаулец обнаружил при кормлении 28 мёртвых особей.
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