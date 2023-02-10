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Прокуратура начала проверку из-за убийства 28 овец на барнаульском подворье

Утром 10 февраля владелец домашнего хозяйства обнаружил мертвых животных и обратился к правоохранителям

10 февраля 2023, 19:05, ИА Амител

Прокуратура Алтайского края начала проверку после сообщения о смерти животных на домашнем подворье в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ведомства, в пятницу, 10 февраля, занимающийся разведением овец барнаулец обнаружил при кормлении 28 мёртвых особей.

Отмечается, что на теле животных имеются повреждения. Прокурор края Антон Герман поручил начать проверку.

"Будет дана оценка причинам и условиям произошедшего. Организовано взаимодействие правоохранительных органов и органов ветеринарного контроля", – рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Комментарии 5

  • Перепутал аул с кишлаком при разведении баранов? БарнАульцы устали соседствовать с отарой?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А при чем здесь прокуратура? Что за тема?
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Соседи дружелюбные, не иначе.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Собаки бездомные овец задрали.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Если собаки, наверное сразу бы написали
    11 февраля, Гость   Ответить
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