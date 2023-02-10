Прокуратура начала проверку из-за убийства 28 овец на барнаульском подворье
Утром 10 февраля владелец домашнего хозяйства обнаружил мертвых животных и обратился к правоохранителям
10 февраля 2023, 19:05, ИА Амител
Мертвые овцы
Прокуратура Алтайского края начала проверку после сообщения о смерти животных на домашнем подворье в Барнауле. Как сообщает пресс-служба ведомства, в пятницу, 10 февраля, занимающийся разведением овец барнаулец обнаружил при кормлении 28 мёртвых особей.
Отмечается, что на теле животных имеются повреждения. Прокурор края Антон Герман поручил начать проверку.
"Будет дана оценка причинам и условиям произошедшего. Организовано взаимодействие правоохранительных органов и органов ветеринарного контроля", – рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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