Десятиэтажный дом с подземной стоянкой возведут на месте долгостроя в центре Барнаула

ЖК построят в окружении частного сектора, по соседству с новым спортивным объектом

15 августа 2024, 09:00, ИА Амител

Проект ЖК на ул.Димитрова, 150 / Фото: мастерская "Структура"

На заброшенном участке по ул. Димитрова, 150, появится десятиэтажка на 87 квартир. Изначально на площадке должны были построить 12-этажный ЖК, однако проект заморозили. Новый вариант дома на градсовете 14 августа представил архитектор Антон Копылов. Он отметил, что застройщик хотел выкупить соседние участки частного сектора, чтобы увеличить территорию ЖК, однако собственники отказались продавать земли.

Проект с историей

Докладчик напомнил, что в 2016 году компания "СтройГАЗ" получила разрешение на строительство дома на ул. Димитрова. После банкротства фирмы территория с незавершенным объектом оказалась у девелопера "Т-Строй". Проект ЖК прошел экспертизу и был на "пороге" получения разрешения на строительство. Однако документ девелопер так и не получил.

"Мы (изменением проекта занималась мастерская "Структура" Антона Копылова – прим.ред.) увеличили показатели ЖК: в нем не предусматривалась спортивная площадка, было всего 19 машино-мест. Однако внести изменения в разрешение на строительство мы не смогли: комитет [по строительству] настаивал на уровне автомобилизации 400 машино-мест на 1000 жителей, и проект был заморожен. Сейчас застройщик решил уменьшить этажность здания и количество квартир", – отметил докладчик.

Площадка на ул. Димитрова, 150 / Фото: мастерская "Структура"

В новом проекте предусмотрели подземную парковку на 26 машино-мест. Она, а также цокольный этаж дома появились из-за особенности участка: он имеет перепад рельефа в три метра. В цоколе размещаются технические площади, в том числе для прокладки коммуникаций, а также помещениями общественного назначения. Часть первого этажа занимают квартиры, часть – офисы.

Во дворе ЖК архитекторы расположили площадки для игр детей, хозяйственных целей. Отдельно выделена зона отдыха с барбекю. Фасады здания комбинированные: в отделке, согласно проекту, применяют черный клинкерный кирпич, а также серую и белую декоративную штукатурку.

Спорные решения

Обсуждая проект, архитектор Сергей Боженко обратил внимание, что для маломобильных групп населения в дом не предусмотрен вход со стороны ул. Димитрова. Антон Копылов подтвердил: эти граждане смогут попасть в ЖК только с проезда Димитрова (проходит параллельно одноименной улице).

По мнению члена градсовета Евгения Носенко, здание расположено слишком близко к улице, что идет в противовес линии застройки: другие многоквартирные дома по Димитрова отодвинуты от магистрали. Также эксперта волновала подпорная стенка на участке, которая появится из-за перепада рельефа.

"Застройщик пробовал проработать вопрос о выкупе соседних участков, чтобы увеличить площадь земли. Но жильцы на протяжении двух-трех лет не соглашаются, землю не продают. Мы можем предусмотреть только подпорную стену и водоотведение поверхностных воды, чтобы не было лужи на стыке дома и подпорной стены", – сказал Антон Копылов.

Еще один вопрос, волновавший комиссию, – зона отдыха с барбекю. По мнению некоторых членов градсовета, жители смогут распивать здесь спиртные напитки, хотя рядом расположена детская площадка.

Эксперты отметили: крытые зоны отдыха все чаще встречаются в проектах барнаульских архитекторов, но пока они не реализованы и нет возможности оценить их плюсы и минусы.

Раскритиковали эксперты и внешний облик ЖК. Евгений Носенко назвал используемые темные цвета "похоронными", а архитектор Владимир Золотов посчитали, что объект стилистически не связан с окружающими строениями.

В результате проект решили отправить на доработку. Первый вице-мэр Андрей Федоров отметил, градсовет готов помочь в доработке проекта, чтобы девелопер мог как можно скорее повторно презентовать эскизы.