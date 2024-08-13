Замороженную десять лет назад новостройку в центре Барнаула планируют "оживить"

Проект дома хотели разморозить еще пару лет назад, но не получилось

13 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Димитрова, 150, в Барнауле / Фото: "Т-Строй"

В Барнауле намерены возобновить строительство ЖК на ул. Димитрова, 150, который начали возводить в 2014 году, но затем бросили на уровне первого этажа. На градсовете 14 августа новый проект дома представят по заказу компании "Т-Строй", которая несколько лет назад выкупила объект с аукциона.

Многоквартирный дом среди частного сектора и административных зданий – детище компании "СтройГАЗ". Именно она десять лет назад начала строить на участке 16-этажный ЖК с фасадами "под дерево". Дом на 142 квартиры должны были возвести по монолитной технологии. Однако фирма вскоре обанкротилась, проект заморозили, успев построить лишь один этаж, и продала участок фирме "Оптима".

Однако сделку признали незаконной: "СтройГАЗ" реализовал участок уже находясь на пороге банкротства. В результате землю вернули прежнему владельцу и выставили на торги, чтобы средствами от продажи покрыть долги "СтройГАЗа".

Недострой приобрела компания "Т-Строй". Весной 2022 года девелопер решил возобновить работы и завершить проект, начатый "СтройГАЗом". Но в 2023 году стало известно, что проект заморозили. На предстоящем градсовете новый вариант ЖК представит архитектурная мастерская "Структура".

Кстати, на этом же градсовете комиссия рассмотрит еще три проекта. Так, повторно презентует девятиэтажный панельный ЖК в Научном городке компания "Жилищная инициатива".

Впервые эскизы дома показали на заседании в конце июля 2024-го. Архитектор Владимир Золотов представит объект для хранения автотранспорта на ул. Малахова, 151, а специалист компании "ИП Карпанов Р.С." расскажет о строительстве здания делового управления на ул. Балтийской, 116.