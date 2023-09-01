Дом должны возвести за 2,5 года

01 сентября 2023, 09:51, ИА Амител



















Проект ЖК на ул. Интернациональной, 130 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Компания "Строительная инициатива" (входит в ГК "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова) построит десятиэтажный дом за бизнес-центрами "Идеал" и "Идеал-2". Фирма в конце августа получила разрешение на строительство ЖК, которое действует до 25 февраля 2026 года. В течение этого времени девелопер должен возвести дом.

Проект ЖК впервые презентовали на градсовете в мае 2023 года. Архитекторы предусмотрели в здании 90 квартир. Преимущественно это небольшие варианты: однокомнатные, классические и евро-двушки. В помещениях предусмотрены совмещенные санузлы, лоджии и балконы с панорамным остеклением. Дом рассчитан на проживание 134 человек.

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 130 / Фото: "Алтайгражданпроект"

У ЖК запроектирован подземный паркинг на 33 машино-места, семь парковок размещены во дворе, ещё семь – за участком. Во дворе заложен необходимый набор площадок: хозяйственные, спортивные, детские, зоны для отдыха взрослых.

Возведут здание по каркасно-монолитной технологии. Первый этаж (его отдадут под помещения общественного назначения) отделают клинкерным кирпичом, со второго по десятый уровень фасады будут оштукатурены с применением декоративных перфорированных панелей.

Что известно про площадку?

Участок на ул. Интернациональной, 130, должны были застроить еще в 2012 году. Тогда УК "Центр" подготовила проект 12-этажного дома на 75 квартир.

В ЖК предусмотрели подземный паркинг и котельную на крыше. Девелопер открыл продажи, реализовал 15 квартир (их купили шесть дольщиков), подготовил котлован, но затем работы встали. Оказалось, что возведение дома было незаконным: компания не получила разрешение на строительство.

В результате в 2015 году застройщика признали банкротов, а летом 2022 года участок выставили на торги. Начальная цена лота составила 39 млн рублей, а участие в аукционе приняли пять компаний: "Жилищная инициатива", "Строительная перспектива", "Меридианстрой" "Мойсервис", "Алтайагро". В ходе торгов стоимость поднялась до 60,5 млн рублей, которые предложила компания Юрия Гатилова.