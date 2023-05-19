Здание будет монолитным, с небольшим количеством квартир

19 мая 2023, 08:19, ИА Амител











Проект ЖК на ул. Интернациональной, 130 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Компания "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова намерена построить десятиэтажный дом за бизнес-центрами "Идеал" и "Идеал-2". Эта площадка пустовала более десяти лет, пока "Жилищная инициатива" не купила её на торгах летом 2022 года. Проект многоэтажки компания представила на градсовете 18 мая.

Каким будет дом?

В ЖК на ул. Интернациональной, 130, заложено 90 квартир. В основном это "евродвушки". По расчётам бюро "Алтайгражданпроект", которое и разрабатывало эскизы, дом предназначен для проживания 134 человек. У здания предусмотрен подземный паркинг на 33 машино-места, семь парковок размещены во дворе, ещё семь – за участком.

Во дворе заложен необходимый набор площадок: хозяйственные, спортивные, детские, зоны для отдыха взрослых. Чтобы уточнить нормативы по озеленению, архитекторы опирались не только на показатели участка, но и всего квартала.

"Произведён расчёт озеленения квартала площадью 3 га, ограниченного ул. Интернациональной, Пролетарской, пр. Красноармейским, пер. Радищева. Расчётная площадь озеленения составила 7,1 квадратного метра на человека, что удовлетворяет нормативам Алтайского края в шесть квадратных метров", – отметил автор проекта, архитектор "Алтайгражданпроекта" Ольга Моисеева.

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 130 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Возведут здание по каркасно-монолитной технологии. Первый этаж, который займут помещения общественного назначения, отделают клинкерным кирпичом, со второго по десятый уровень фасады будут оштукатурены с применением декоративных перфорированных панелей.

На луковых грядках

Во время обсуждения проекта начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Центрального района Ольга Лубенец спросила, что застройщик намерен делать с подпорными стенками, которые отделяют участок от соседних многоквартирных домов.

По словам жителей, состояние конструкций, которые установлены из-за перепада рельефа между участками, неудовлетворительное. Архитектор ответил, что сейчас проходит проработка проектной документации, и подпорная стенка в ней предусмотрена.

Вопрос озеленения стал самым обсуждаемым на заседании. По мнению Антона Воробьёва, предложенных параметров недостаточно. По словам автора, частично закрыть этот вопрос можно за счёт озеленения спортивных площадок, где нет твёрдого покрытия, а также компенсационного озеленения: вместо потерянных при строительстве здания деревьев застройщик высадит новые.

Проект ЖК на ул. Интернациональной, 130 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Однако члены комиссии раскритиковали сам подход проектировщиков к подсчёту озеленяемой территории. Так, учтена зона частного сектора, которую в будущем однозначно займут многоэтажки, отметил главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

"Вы полагаете, что усадебные дома так и останутся? Они сто процентов будут снесены, и те территории, на которые вы уповаете, отойдут другим пользователям и будут использоваться иначе. Вы полагаете, что жители дома будут отдыхать на луковых грядках частного сектора? На каком основании вы отнесли их к озеленённым территориям общего пользования? Речь идёт о площадках, которыми пользуется неограниченный круг лиц. Эти территории за забором. Вы не достигли расчётного показателя, о котором говорите", – сказал он.

Также главный алтайский архитектор отметил, что у дома недостаточно парковочных мест. Это же мнение высказал и председатель комитета по строительству Барнаула Антон Воробьёв. Он отметил, что норматив по количеству машино-мест для Алтайского края и его столицы разный, и авторам необходимо уточнить значения, использованные в проекте.

"Я бы увеличил количество мест в подземном паркинге и сократил на участке. Или предусмотрел двухуровневый паркинг", – предложил Воробьёв.

"Единый комплекс"

Вопросы у комиссии возникли и к внешнему облику здания. Так, член градсовета Евгений Носенко поинтересовался, почему закруглённый угол ЖК, который считается его акцентом, предусмотрен лишь с одной части. Архитектор ответил, что вокруг сложилась смешанная застройка, а потому здание должно быть лаконичным, не пестрить и не выделяться.

"За счёт смещения витражного остекления с угла здания по ул. Интернациональной фасад выглядит гармонично: у него есть комбинация и чередование остекления, под окнами будут предусмотрены перфорированные декоративные панели, которые добавят интереса архитектурному облику", – объяснила Ольга Моисеева.

По мнению руководителя мастерской "Классики" Александра Деринга, если бы автор предложил концепцию развития всего квартала, было бы легче воспринимать здания в градостроительной массе.

Присутствующий на заседании руководитель "Жилищной инициативы" Юрий Гатилов ответил, что стиль ЖК был выбран с учётом соседних бизнес-центров.

"Фасад нашего здания и "Идеалы" будут гармонировать. Это единый комплекс".

В результате проект ЖК утвердили, но застройщику в рабочем порядке придётся уточнить расчёты по машино-местам; подумать над увеличением площади озеленения территории; доработать генплан участка; предоставить справки от социальных учреждений (школ, детсадов, поликлиник) о наличии там свободных мест.

Участок с историей

Площадку на ул. Интернациональной, 130, начали осваивать в 2012 году. Тогда УК "Центр" подготовила проект 12-этажного дома на 75 квартир.

В ЖК предусмотрели подземный паркинг и котельную на крыше. Девелопер открыл продажи, реализовал 15 квартир (их купили шесть дольщиков), подготовил котлован, но затем работы встали. Оказалось, что возведение дома было незаконным: компания не получила разрешение на строительство.

В результате в 2015 году застройщика признали банкротов, а летом 2022 года участок выставили на торги. Начальная цена лота составила 39 млн рублей, а участие в аукционе приняли пять компаний: "Жилищная инициатива", "Строительная перспектива", "Меридианстрой" "Мойсервис", "Алтайагро". В ходе торгов стоимость поднялась до 60,5 млн рублей, которые предложила компания Юрия Гатилова.