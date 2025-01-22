Десятилетний план. Барнаульцам предлагают оценить проект застройки Обского бульвара

Строительство домов в квартале рассчитано до 2036 года

22 января 2025, 11:00, ИА Амител

Проект планировки квартала / Фото: "Строитель"

На месте частного сектора и ветхих двухэтажек в районе Обского бульвара предлагают построить четыре дома с подземными парковками. Проект развития микрорайона выставили на общественные обсуждения, где барнаульцы могут внести замечания и предложения. Работать в квартале намерена компания "Строитель", связанная с фирмой "Регионстрой". В конце декабря 2024 года девелопер представил на градсовете проект первого ЖК в микрорайоне.

Квартал, который планируют развивать, располагается в границах ул. Молодежной, ул. Карла Маркса, Коммунальной, бульвара 9 Января, ул. Садгородской, Союза Республик и проспекта Комсомольского. Площадь территории – 12,9 га.По соседству – частные дома в один-три этажа, многоквартирные дома в два-пять этажей. Также здесь уже ведется многоэтажная застройка: на ул. Союза Республик, 11, возводят 10-этажный ЖК, а на пр. Сибирском, 36в, – 15-этажный. Еще четыре объекта планируют построить.

Проект планировки квартала / Фото: "Строитель"

Один из них – восьмиэтажный дом на пересечении ул. Коммунальной и бульвара 9 Января, который и представили на градсовете в декабре. ЖК рассчитан на 87 квартир.

На первом этаже предусмотрены общественные помещения, в подземном паркинге (под зданием и двором) заложено 37 машино-мест.

Еще три многоэтажки по восемь этажей пока только в планах. Общее количество квартир во всех домах – 872, а расчетное число жителей – 3052 человека. Места для автомобилей запланированы как на территории дворов, так и в подземных паркингах. Они появятся у каждого дома.

"На территории квартала (в границах красных линий) предлагается разместить 298 машино-мест открытого типа, закрытого типа в подземных гаражах стоянках с общим количеством машино-мест – 981. Общее количество планируемых к размещению машино-мест в квартале (в границах красных линий) составит 1279", – указано в проекте планировки.

В квартале запланировано благоустройство дворовых территорий и озеленение: организация цветников и газонов, установка малых архитектурных форм, установка уличного освещения, оформление входных зон. Появятся рекреационные зоны, площадки для детского отдыха, зоны естественных природно-ландшафтных территорий.

Проект планировки квартала / Фото: "Строитель"

"Все озелененные территории представляют собой пространственно взаимосвязанную систему, в которой крупные участки соединяются полосами бульваров, аллей, рядовых посадок. Система озеленения представлена озеленением вдоль улиц и дорог, территорий жилой и общественной застройки", – отмечено в документе.

Застраивать территорию, согласно документу, будут в две очереди. Первый этап рассчитан на 2024-2027 годы. В эти сроки заложено проведение кадастровых работ, формирование границ земельных участков под предлагаемую проектом застройку, разработка проектной документации по строительству зданий, сетей и объектов инженерного обеспечения. Второй этап – строительство домов, которое запланировано на 2027-2036 годы.

Общественные обсуждения проекта планировки продлятся до 3 февраля.