Десятилетний план. Барнаульцам предлагают оценить проект застройки Обского бульвара
Строительство домов в квартале рассчитано до 2036 года
22 января 2025, 11:00, ИА Амител
На месте частного сектора и ветхих двухэтажек в районе Обского бульвара предлагают построить четыре дома с подземными парковками. Проект развития микрорайона выставили на общественные обсуждения, где барнаульцы могут внести замечания и предложения. Работать в квартале намерена компания "Строитель", связанная с фирмой "Регионстрой". В конце декабря 2024 года девелопер представил на градсовете проект первого ЖК в микрорайоне.
Квартал, который планируют развивать, располагается в границах ул. Молодежной, ул. Карла Маркса, Коммунальной, бульвара 9 Января, ул. Садгородской, Союза Республик и проспекта Комсомольского. Площадь территории – 12,9 га.По соседству – частные дома в один-три этажа, многоквартирные дома в два-пять этажей. Также здесь уже ведется многоэтажная застройка: на ул. Союза Республик, 11, возводят 10-этажный ЖК, а на пр. Сибирском, 36в, – 15-этажный. Еще четыре объекта планируют построить.
Проект планировки квартала / Фото: "Строитель"
Один из них – восьмиэтажный дом на пересечении ул. Коммунальной и бульвара 9 Января, который и представили на градсовете в декабре. ЖК рассчитан на 87 квартир.
На первом этаже предусмотрены общественные помещения, в подземном паркинге (под зданием и двором) заложено 37 машино-мест.
Еще три многоэтажки по восемь этажей пока только в планах. Общее количество квартир во всех домах – 872, а расчетное число жителей – 3052 человека. Места для автомобилей запланированы как на территории дворов, так и в подземных паркингах. Они появятся у каждого дома.
"На территории квартала (в границах красных линий) предлагается разместить 298 машино-мест открытого типа, закрытого типа в подземных гаражах стоянках с общим количеством машино-мест – 981. Общее количество планируемых к размещению машино-мест в квартале (в границах красных линий) составит 1279", – указано в проекте планировки.
В квартале запланировано благоустройство дворовых территорий и озеленение: организация цветников и газонов, установка малых архитектурных форм, установка уличного освещения, оформление входных зон. Появятся рекреационные зоны, площадки для детского отдыха, зоны естественных природно-ландшафтных территорий.
Проект планировки квартала / Фото: "Строитель"
"Все озелененные территории представляют собой пространственно взаимосвязанную систему, в которой крупные участки соединяются полосами бульваров, аллей, рядовых посадок. Система озеленения представлена озеленением вдоль улиц и дорог, территорий жилой и общественной застройки", – отмечено в документе.
Застраивать территорию, согласно документу, будут в две очереди. Первый этап рассчитан на 2024-2027 годы. В эти сроки заложено проведение кадастровых работ, формирование границ земельных участков под предлагаемую проектом застройку, разработка проектной документации по строительству зданий, сетей и объектов инженерного обеспечения. Второй этап – строительство домов, которое запланировано на 2027-2036 годы.
Общественные обсуждения проекта планировки продлятся до 3 февраля.
12:42:30 22-01-2025
какой Обской бульвар? он предполагался под углом от дома Афганцев на Комсе под углом 45 градусов вправо к Промышленной, между Опереттой и Сбербанком...а это предложенное - в квартале влево от него. кроме того бульвар подразумевает аллею посредине, где?
12:52:17 22-01-2025
бгг (12:42:30 22-01-2025) какой Обской бульвар? он предполагался под углом от дома Афг... теперь все за комсом - обской бульвар
13:20:49 22-01-2025
Бедные люди так и не дождутся, когда их развалюхи снесут на Шевченко и Крупской, где и предполагался Обской бульвар.
13:39:33 22-01-2025
Гость 2 (13:20:49 22-01-2025) Бедные люди так и не дождутся, когда их развалюхи снесут на... Прогуляетесь по ул. Шевченко.
Там "развалюхи" по цене к 100 миллионам приближается.
14:24:01 22-01-2025
Пупин (13:39:33 22-01-2025) Прогуляетесь по ул. Шевченко.Там "развалюхи" по цене к 1... Хоть один дом за сотку там назови) Да хотя бы за червонец) Сказочник...
13:25:36 22-01-2025
Я настолько стар, что храню план развития Обского бульвара до 2020 года
15:43:58 22-01-2025
Лукич (13:25:36 22-01-2025) Я настолько стар, что храню план развития Обского бульвара д... и выглядел он совсем не так и находился не там.
16:09:14 22-01-2025
Элен без ребят (15:43:58 22-01-2025) и выглядел он совсем не так и находился не там. ... И хорошо демонстрирует цену всем этим планам..
13:51:44 22-01-2025
кто там будет жить? призраки?
18:01:22 24-01-2025
! (13:51:44 22-01-2025) кто там будет жить? призраки?... Люди . Если вы не собираетесь или нет возможности это не означает что для других так же
15:37:36 22-01-2025
интересно ту развалюху заброшенную на пересечении молодежной и сибирского снесут ? или жильцы илитки Опера буду окно в окно в этот сарай смотреть ))) интересно
15:52:51 22-01-2025
Лучше на этом месте разбить новый городской парк, с выходом к Оби и Ковшу с пешеходным мостом через Ковш. Парк или лучше экопарк, сразу за проспектом Комсомольским, сначала неширокий, как продолжение уже имеющегося бульвара, а затем все шире и ближе к природе. Не бульвар тут нужен,а парк! Или хотя бы подобие парка (линейный парк) для променадом без автомобилей в поле зрения. Я писал об этом в 2023 году с приложением изображений, созданных нейросетью. Материал легко найти в социальной сети VK - сообщество " Комфорт центра Барнаула" - в новом посте об Обском. Бульваре есть ссылка на изображения.
17:25:20 22-01-2025
Увы! В Барнауле нет местного Галицкого, который много сделал для Краснодара.И мы хотим считать, что Барнаул интересней Краснодара. Может, только своим прошлым. У нас даже НИИ садоводства им.Лисавенко, куда я в советские годы водил москвичей из министерства,они восхищались растениями и фруктами, по-моему нет, как научного учреждения.
19:34:53 22-01-2025
Я пошла в школу в 1977 году. Нас, первоклашек, возили на экскурсию на автобусе и эксурсовод рассказывала о планах застройки Обского Бульвара.
С тех пор, каждый год, ( практически, как "Ирония судьбы..") слышу об Обском Бульваре и чудесных планах по его застройке. Чем дальше, тем чудеснее. Думаю, внуки мои так же каждый год будут читать подобные новости.
20:37:25 22-01-2025
Регионстрой отличный застройщик, но цена вангую на этапе застройки будет явно за 200 за кв.м., а это года ожидания плюс сроки на ремонт... Проще искать готовое жилье хоть с каким ремонтом. С учетом того что население региона явно не увеличивается покупателей нового фонда прибавляться не будет, за мкадом цена выше но не критично, а зарплаты другие. Субьективное мнение!
20:53:05 22-01-2025
Дмитрий (20:37:25 22-01-2025) Регионстрой отличный застройщик, но цена вангую на этапе зас... назовите хоть одно достойное строение
10:23:28 25-01-2025
Строят убожество, Регион строй это тот же Селф, а где школа, дет.сад, в этом районе всего одна 45 Гимназия, очень маленькая, в классах больше 30 человек, в две смены, не думают вообще о людях