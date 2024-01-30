НОВОСТИОбщество

Десятилетняя сибирячка пробралась к Путину, чтобы сделать фото на память

Маруся Путинцева подбежала к сцене, на которой выступал Владимир Путин

30 января 2024, 17:50, ИА Амител

Журналисты и Маруся Путинцева / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на семью девочки
Журналисты и Маруся Путинцева / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на семью девочки

Десятилетняя Маруся Путинцева из Новосибирска выбежала к сцене, на которой выступал президент России Владимир Путин на форуме "Родные – Любимые", чтобы сделать фото на память, пишет "КП-Новосибирск".

Мероприятие открывало Год семьи в России и проходило на ВДНХ. Семья Маруси была на него приглашена как многодетная, в которой пятеро детей. Когда выступал президент, девочка прошмыгнула вдоль рядов с цифровой "мыльницей", подаренной Дедом Морозом.

"Подбежала к сцене, куда даже журналистов не пускали. Только охранник рукой помахал, мол, сфотографировала – уходи от сцены", – рассказала мама Маруси.

Она подчеркнула, что дочка счастливая вернулась на место. После этого к смелой девочке подошли журналисты, чтобы задать несколько вопросов. 

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Какие меры поддержки семей анонсировал Путин на форуме "Родные-любимые"

Глава государства на форуме "Родные-любимые" дал старт Году семьи и рассказал о новых мерах поддержки семей
НОВОСТИОбщество
Владимир Путин Новосибирская область дети

Комментарии 3

Avatar Picture
Грыша

19:03:31 30-01-2024

Сказки... Там и муха не пролетит и бацилла ковида не проникнет

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:19 30-01-2024

чтобы подбежать, нужно на карантине посидеть.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:33:29 31-01-2024

Так и было задумано изначально, красивая предвыборная сказка. Не подбежишь там просто так. Ребёнок мог быть заминирован.

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров