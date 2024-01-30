Десятилетняя сибирячка пробралась к Путину, чтобы сделать фото на память

Маруся Путинцева подбежала к сцене, на которой выступал Владимир Путин

30 января 2024, 17:50, ИА Амител

Журналисты и Маруся Путинцева / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на семью девочки

Десятилетняя Маруся Путинцева из Новосибирска выбежала к сцене, на которой выступал президент России Владимир Путин на форуме "Родные – Любимые", чтобы сделать фото на память, пишет "КП-Новосибирск".

Мероприятие открывало Год семьи в России и проходило на ВДНХ. Семья Маруси была на него приглашена как многодетная, в которой пятеро детей. Когда выступал президент, девочка прошмыгнула вдоль рядов с цифровой "мыльницей", подаренной Дедом Морозом.

"Подбежала к сцене, куда даже журналистов не пускали. Только охранник рукой помахал, мол, сфотографировала – уходи от сцены", – рассказала мама Маруси.

Она подчеркнула, что дочка счастливая вернулась на место. После этого к смелой девочке подошли журналисты, чтобы задать несколько вопросов.