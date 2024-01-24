Какие меры поддержки семей анонсировал Путин на форуме "Родные-любимые"

Глава государства на форуме "Родные-любимые" дал старт Году семьи и рассказал о новых мерах поддержки семей

24 января 2024, 13:44, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России на форуме "Родные-любимые", который прошел на выставке "Россия" 23 января. Глава государства выступил с речью, в которой рассказал о значимости семей и о мерах их поддержки. Amic.ru собрал главное, о чем говорил президент.

Рост числа многодетных семей

Путин отметил, что семья должна быть в центре государственной политики, и сказал, что количество многодетных семей в России за последнее время выросло.

"Очень важно, чтобы многодетных семей у нас становилось все больше, но должен сказать, что их и становится больше. За последние годы примерно на 26% выросло количество многодетных семей, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, выросло как раз ровно на 30%. Это хороший показатель", – сказал Путин.

Новые меры поддержки семей

Кроме того, Путин отметил, что 22 января был подписан указ "О мерах государственной поддержки многодетных семей". По нему многодетными признаются семьи, имеющие троих и более детей. Статус многодетной семьи устанавливается бессрочно. Кроме того, социальная поддержка предоставляется детям до 18 или до 23 лет (если последние очно учатся в колледже или вузе).

"Решение о едином статусе многодетной семьи важно, прежде всего, для гарантированного обеспечения мер социальной поддержки таких семей во всех регионах России, чтобы многодетная семья, например, путешествуя или переезжая из региона в регион, была уверена, что везде получит установленные меры поддержки. При этом все наши субъекты Федерации должны предлагать здесь и свои, дополнительные решения, ведь укрепление благополучия семей с детьми – наш общенациональный приоритет на годы вперед. Это абсолютно очевидно", – подчеркнул Путин.

"Там предают забвению традиционные семейные ценности"

Путин пообещал, что российские власти будут и дальше уделять первостепенное внимание семье. Это важнейшая часть "нашего суверенного мировоззрения, наше видение будущего нашего народа", подчеркнул Путин.

"Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи, нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями. Там предают забвению и традиционные семейные ценности. А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны", – сказал президент.

Глава государства назвал Россию "огромной семьей" и понадеялся, что граждане России поучаствуют в предстоящих мероприятиях Года семьи, будут продвигать свои предложения и инициативы, связанные с темой семьи.