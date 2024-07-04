Семья жила в антисанитарных условиях

04 июля 2024, 16:15, ИА Амител

Квартира, в которой умер ребенок / Фото: СК по Красноярскому краю

Десятимесячный мальчик умер в своей кроватке в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, 19-летняя мать уложила ребенка и его брата, которому год и десять месяцев, спать. Через некоторое время она обнаружила младшего сына зажатым между основанием кроватки и матрасом. Он уже не дышал.

Правоохранители на месте выяснили, что дети жили в антисанитарных условиях. При этом семья не состояла на учете. Старшего ребенка изъяли.

По факту смерти мальчика начали проверку.