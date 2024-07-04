Десятимесячный мальчик умер в своей кроватке в Красноярском крае
Семья жила в антисанитарных условиях
04 июля 2024, 16:15, ИА Амител
Квартира, в которой умер ребенок / Фото: СК по Красноярскому краю
Десятимесячный мальчик умер в своей кроватке в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном СК.
По данным следствия, 19-летняя мать уложила ребенка и его брата, которому год и десять месяцев, спать. Через некоторое время она обнаружила младшего сына зажатым между основанием кроватки и матрасом. Он уже не дышал.
Правоохранители на месте выяснили, что дети жили в антисанитарных условиях. При этом семья не состояла на учете. Старшего ребенка изъяли.
По факту смерти мальчика начали проверку.
16:31:32 04-07-2024
чёта мне ажно поплохело от такого фото...
17:04:03 04-07-2024
Мусик (16:31:32 04-07-2024) чёта мне ажно поплохело от такого фото...... А кому сейчас хорошо
13:01:27 07-07-2024
Почему в 19 лет у матери уже двое малышей и никому не интересно из патронажных служб как живёт семья? Ну, как так!?