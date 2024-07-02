В алтайском селе Бочкари утонул 10-летний мальчик в бассейне

Следователи возбудили уголовное дело

02 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Комплекс "Бочкари" / Кадр из видео: СУ СКР по Алтайскому краю

В селе Бочкари Целинного района погиб 10-летний мальчик в бассейне оздоровительного комплекса, сообщили в СК Алтайского края.

Днем 28 июня ребенок был на территории комплекса в составе спортивно-оздоровительной группы. Не умея хорошо плавать, он зашел в глубокий бассейн и утонул. При этом несовершеннолетний находился в воде без индивидуальных средств защиты, а из ответственных лиц за ним никто не следил.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям сопровождавших и ответственных за безопасность в бассейне. Принимаются меры по установлению причин и условий, способствовавших трагедии, и их устранению.