Десятки барнаульцев до полуночи лишились холодной воды

Также в границах нескольких улиц отмечается пониженное давление

29 апреля 2025, 18:30, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле на пересечении улицы Молодежной и переулка Ядринцева произошло повреждение водопровода диаметром 500 мм, в связи с чем по ряду адресов либо отсутствует холодное водоснабжение, либо отмечается пониженное давление. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Холодной воды нет по следующим адресам:

улица Молодежная, 111 (16 этажей);

Революционный переулок, 120а (12 этажей);

улица Молодежная, 117 (частный дом).

Пониженное давление наблюдается в границах проспектов Строителей, Социалистического, Красноармейского и улицы Молодежной.

"Аварийная бригада провела обследование магистрального водопровода. Выявлено повреждение. Для устранения нештатной ситуации мы вынуждены ограничить холодное водоснабжение абонентам на время необходимого ремонта. Приносим извинения за доставленные неудобства. Специалисты водоканала стараются максимально оперативно провести работы. Ориентировочное время устранения повреждения – 00:00", – сообщил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Напомним, на время устранения повреждения перекрыто движение по проезжей части улицы Молодежной от переулка Ядринцева до Революционного переулка.