Десятки барнаульцев до полуночи лишились холодной воды
Также в границах нескольких улиц отмечается пониженное давление
29 апреля 2025, 18:30, ИА Амител
В Барнауле на пересечении улицы Молодежной и переулка Ядринцева произошло повреждение водопровода диаметром 500 мм, в связи с чем по ряду адресов либо отсутствует холодное водоснабжение, либо отмечается пониженное давление. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Холодной воды нет по следующим адресам:
- улица Молодежная, 111 (16 этажей);
- Революционный переулок, 120а (12 этажей);
- улица Молодежная, 117 (частный дом).
Пониженное давление наблюдается в границах проспектов Строителей, Социалистического, Красноармейского и улицы Молодежной.
"Аварийная бригада провела обследование магистрального водопровода. Выявлено повреждение. Для устранения нештатной ситуации мы вынуждены ограничить холодное водоснабжение абонентам на время необходимого ремонта. Приносим извинения за доставленные неудобства. Специалисты водоканала стараются максимально оперативно провести работы. Ориентировочное время устранения повреждения – 00:00", – сообщил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
Напомним, на время устранения повреждения перекрыто движение по проезжей части улицы Молодежной от переулка Ядринцева до Революционного переулка.
19:11:02 29-04-2025
это в жару с адским отоплением еще и без воды, мда...
19:29:32 29-04-2025
Идея!!!
А давайте ещё больше "точечно" человейников втыкать на месте частного сектора, а то советские инженеры не просто так десятикратный запас закладывали, что этому запасу простаивать? Ну и подводы, канализацию и ливнёвки менять конечно не будем, зачем?
А! Вот! Не забудьте к 1 сентября ещё стоимость проезда увеличить, до 100рублей сразу давайте, может быть авось когда мы что...
20:35:02 29-04-2025
Горячей воды тоже нет!!!! Красноармейский 103!! Нет никакой воды!!!
08:20:06 30-04-2025
Гость (20:35:02 29-04-2025) Горячей воды тоже нет!!!! Красноармейский 103!! Нет никакой ... Будет.
Держитесь.
Кому сейчас легко?
08:59:37 30-04-2025
Не десятки, а тысячи людей решились воды! На Папанинцев тоже нет горячей, холодная еле идёт
13:16:00 30-04-2025
Вадим (08:59:37 30-04-2025) Не десятки, а тысячи людей решились воды! На Папанинцев тоже... да прямо скажем - миллионы.
умрут все.