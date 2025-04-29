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Десятки барнаульцев до полуночи лишились холодной воды

Также в границах нескольких улиц отмечается пониженное давление

29 апреля 2025, 18:30, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле на пересечении улицы Молодежной и переулка Ядринцева произошло повреждение водопровода диаметром 500 мм, в связи с чем по ряду адресов либо отсутствует холодное водоснабжение, либо отмечается пониженное давление. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Холодной воды нет по следующим адресам:

  • улица Молодежная, 111 (16 этажей);
  • Революционный переулок, 120а (12 этажей);
  • улица Молодежная, 117 (частный дом).

Пониженное давление наблюдается в границах проспектов Строителей, Социалистического, Красноармейского и улицы Молодежной.

"Аварийная бригада провела обследование магистрального водопровода. Выявлено повреждение. Для устранения нештатной ситуации мы вынуждены ограничить холодное водоснабжение абонентам на время необходимого ремонта. Приносим извинения за доставленные неудобства. Специалисты водоканала стараются максимально оперативно провести работы. Ориентировочное время устранения повреждения – 00:00", – сообщил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Напомним, на время устранения повреждения перекрыто движение по проезжей части улицы Молодежной от переулка Ядринцева до Революционного переулка.

Барнаул коммунальная авария водоканал Водоснабжение

Комментарии 6

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Гость

19:11:02 29-04-2025

это в жару с адским отоплением еще и без воды, мда...

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Гость

19:29:32 29-04-2025

Идея!!!
А давайте ещё больше "точечно" человейников втыкать на месте частного сектора, а то советские инженеры не просто так десятикратный запас закладывали, что этому запасу простаивать? Ну и подводы, канализацию и ливнёвки менять конечно не будем, зачем?
А! Вот! Не забудьте к 1 сентября ещё стоимость проезда увеличить, до 100рублей сразу давайте, может быть авось когда мы что...

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Гость

20:35:02 29-04-2025

Горячей воды тоже нет!!!! Красноармейский 103!! Нет никакой воды!!!

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Musik

08:20:06 30-04-2025

Гость (20:35:02 29-04-2025) Горячей воды тоже нет!!!! Красноармейский 103!! Нет никакой ... Будет.
Держитесь.
Кому сейчас легко?

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Вадим

08:59:37 30-04-2025

Не десятки, а тысячи людей решились воды! На Папанинцев тоже нет горячей, холодная еле идёт

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Musik

13:16:00 30-04-2025

Вадим (08:59:37 30-04-2025) Не десятки, а тысячи людей решились воды! На Папанинцев тоже... да прямо скажем - миллионы.
умрут все.

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