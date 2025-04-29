В Барнауле из-за коммунальной аварии перекрыли движение по улице Молодежной

Ориентировочно ремонтные работы продлятся до полуночи

29 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул" / t.me/rvk_brn

В Барнауле из-за ремонтных работ перекрыли движение по проезжей части улицы Молодежной от переулка Ядринцева до Революционного переулка. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

"Специалисты "Росводоканала Барнаул" устраняют повреждение водопровода диаметром 500 мм. Работы ведутся без отключения потребителей", – пояснили в организации.

Специалисты пообещали устранить повреждение ориентировочно в полночь. Водителей призвали быть более внимательными и выбирать пути объезда.

Ранее amic.ru писал, что движение на проспектах Социалистическом и Строителей в Барнауле ограничат практически на все лето из-за масштабных работ на сетях, которые проведет водоканал.