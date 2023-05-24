Десятки барнаульских домов остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе
Ещё в границах ряда центральных улиц понизилось давление воды
24 мая 2023, 08:44, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле произошла коммунальная авария во время проведения плановых работ по улице Гончарова, 12, сообщили в мэрии.
Из-за этого отключили холодную воду по следующим адресам:
- ул. Фурманова, 1г, 1-23, 22, 28, 29, 65б-95, 21, 21а, 52-98, 135-151а;
- ул. Рылеева, 17, 19, 21;
- ул. Приветная, 3, 2-10;
- пр-д Фурманова, 1-41, 2-48;
- пр-д Керамический, 1, 1а, 1б, 26;
- пр-д 1-й Керамический, 1-5, 2-8;
- пр-д 2-й Керамический, 1-9, 2-14;
- пр-д 3-й Керамический, 1-7, 2-18;
- ул. Гончарова, 1-22;
- ул. Власихинская, 3, 1-90, 45, 45/3, 45/2, 47, 49в/2, 47а, 49/2, 49, 51;
- ул. Еловая, 1-5;
- ул. Пихтовая, 1-14;
- ул. Брусничная, 1-14;
- ул. Дивная, 1-11;
- ул. Заповедная, 2, 4, 12, 14;
- пр-д Таёжный, 1-7;
- ул. 1-й Выезд, 1-14;
- ул. 2-й Выезд, 1-15;
- ул. 3-й Выезд, 1-18;
- ул. 4-й Выезд, 1-15;
- ул. 5-й Выезд, 1-7;
- ул. Кулундинская, 29-68, 70а.
Пониженное давление воды также наблюдается в границах проспектов Комсомольского, Ленина, Социалистического, Красноармейского, Строителей, улиц Молодёжной, Мерзликина, Брестской, Путиловской, Димитрова, Крупской, переулка Ядринцева и бульвара 9 Января.
Барнаульский водоканал уже устраняет нештатную ситуацию. Уточнить информацию можно по телефону 500-101.
09:01:11 24-05-2023
Горячей тоже нет)
09:39:06 24-05-2023
Проспект красноармейский 103. Нет никакой воды!!! Водоканал трубки не берет!! Почему люди должны мучаться без воды???
09:43:26 24-05-2023
Гость (09:39:06 24-05-2023) Проспект красноармейский 103. Нет никакой воды!!! Водоканал ... Без воды плохо, тоже не рады, но... Вы что хотите от них услышать-то? Как максимум, вам скажут - авария там-то там-то, устраняем. Вода оттого, что вам ответят, раньше не появится. У нас в УК трубку взяли, и?)))
09:48:28 24-05-2023
Гость (09:39:06 24-05-2023) Проспект красноармейский 103. Нет никакой воды!!! Водоканал ... Вам же сообщают , что это авария . Вот когда у вас закончатся восклицания тогда отремонтируют трубы подающие воду к вам не терпеливым.
09:39:11 24-05-2023
Да уж тогда не десятки, а сотни домов остались без воды.
11:26:31 24-05-2023
это где такие улицы? что за выселки?
11:39:21 24-05-2023
Гость (11:26:31 24-05-2023) это где такие улицы? что за выселки?... Между Павликом и Власихинской
11:40:13 24-05-2023
Гость (11:26:31 24-05-2023) это где такие улицы? что за выселки?... А выселки, это Ваша Гуськова и иже с ней
11:51:23 24-05-2023
это где такие улицы? что за выселки?----- тоже первый раз слышу) ну прямо как у Антонова в песне - пройдешь по Абрикосовой, свернешь на Виноградную, и на Тенистой улице ты постоишь в тени)))
12:26:05 24-05-2023
Строителей 31 нет воды