Десятки барнаульских домов остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе

Ещё в границах ряда центральных улиц понизилось давление воды

24 мая 2023, 08:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле произошла коммунальная авария во время проведения плановых работ по улице Гончарова, 12, сообщили в мэрии.

Из-за этого отключили холодную воду по следующим адресам:

ул. Фурманова, 1г, 1-23, 22, 28, 29, 65б-95, 21, 21а, 52-98, 135-151а;

ул. Рылеева, 17, 19, 21;

ул. Приветная, 3, 2-10;

пр-д Фурманова, 1-41, 2-48;

пр-д Керамический, 1, 1а, 1б, 26;

пр-д 1-й Керамический, 1-5, 2-8;

пр-д 2-й Керамический, 1-9, 2-14;

пр-д 3-й Керамический, 1-7, 2-18;

ул. Гончарова, 1-22;

ул. Власихинская, 3, 1-90, 45, 45/3, 45/2, 47, 49в/2, 47а, 49/2, 49, 51;

ул. Еловая, 1-5;

ул. Пихтовая, 1-14;

ул. Брусничная, 1-14;

ул. Дивная, 1-11;

ул. Заповедная, 2, 4, 12, 14;

пр-д Таёжный, 1-7;

ул. 1-й Выезд, 1-14;

ул. 2-й Выезд, 1-15;

ул. 3-й Выезд, 1-18;

ул. 4-й Выезд, 1-15;

ул. 5-й Выезд, 1-7;

ул. Кулундинская, 29-68, 70а.

Пониженное давление воды также наблюдается в границах проспектов Комсомольского, Ленина, Социалистического, Красноармейского, Строителей, улиц Молодёжной, Мерзликина, Брестской, Путиловской, Димитрова, Крупской, переулка Ядринцева и бульвара 9 Января.

Барнаульский водоканал уже устраняет нештатную ситуацию. Уточнить информацию можно по телефону 500-101.