Десятки частных домов под Барнаулом до вечера остались без холодной воды
Для жителей организуют подвоз воды
02 марта 2025, 09:35, ИА Амител
Специалисты водоканала / Фото: "Росводоканал Барнаул"
В барнаульском селе Власиха на Мирном бульваре, 58, произошло повреждение водопровода диаметром 89 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
На время устранения повреждения холодной воды не будет по следующим адресам:
- Мирный бульвар, 30–84;
- ул. Петербургская, 16, 18;
- ул. Луганская, 1–17, 4, 6;
- ул. Берестовая, 46–54, 61, 63;
- ул. Рождественская, 5–17, 6–12 (59 частных домов).
"Ориентировочное время устранения повреждения 20:30", – указали в водоканале.
Отмечается, что к 10:00 по адресу Мирный бульвар, 56а, для жителей организуют подвоз воды.
10:22:06 02-03-2025
у нас все дома и 20 этажные частные
10:28:02 02-03-2025
Ничего страшного. Потерпим. Работайте. Устраняйте.