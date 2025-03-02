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Десятки частных домов под Барнаулом до вечера остались без холодной воды

Для жителей организуют подвоз воды

02 марта 2025, 09:35, ИА Амител

Специалисты водоканала / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Специалисты водоканала / Фото: "Росводоканал Барнаул"

 В барнаульском селе Власиха на Мирном бульваре, 58, произошло повреждение водопровода диаметром 89 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

На время устранения повреждения холодной воды не будет по следующим адресам:

  • Мирный бульвар, 30–84;
  • ул. Петербургская, 16, 18;
  • ул. Луганская, 1–17, 4, 6; 
  • ул. Берестовая, 46–54, 61, 63;
  • ул.  Рождественская, 5–17, 6–12 (59 частных домов).

"Ориентировочное время устранения повреждения 20:30", – указали в водоканале.

Отмечается, что к 10:00 по адресу Мирный бульвар, 56а, для жителей организуют подвоз воды.

Происшествия вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 2

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Гость

10:22:06 02-03-2025

у нас все дома и 20 этажные частные

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Грыша

10:28:02 02-03-2025

Ничего страшного. Потерпим. Работайте. Устраняйте.

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