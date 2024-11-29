Десятки домов остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле
Повреждение водопровода отразилось и на движении транспорта
29 ноября 2024, 13:21, ИА Амител
Водопроводный кран / Фото: pxhere.com
В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе у дома № 7 по улице Кулагина.
Как сообщает городской "Росводоканал", под отключение попали многоэтажки по адресам:
- Кулагина, 26, 17, 23, 46;
- Гужтранспортный, 8;
- Декабристов, 6а;
- Тальменский, 8а;
- Лесокирзаводская, 1;
- Маяковского, 4, 16;
- 1-я Степная, 4;
- Рубцовская, 12.
В частном секторе холодной воды нет по улицам:
- Гужтранспортная, 3б, 2, 81, 83,83а, 87, 99а, 103, 107, 109;
- Гужтранснспортный, 79-155;
- Тупиковый, 3-57;
- Лесокирзаводская, 8-78, 13-53;
- Зеленая Поляна, 8-64, 13-77;
- Заборная, 2-38, 3-51;
- Северная, 35-73, 34-70;
- Красноярская, 2 – 78;
- Понтонный мост, 4-208, 3-211;
- 1-я Степная, 5, 33-45, 6-12, 22-46;
- 2-я Степная, 3-51, 8-72;
- 3-я Степная, 7-27, 14-24;
- Кулагина, 38а, 42;
- Новостройка, 2-24;
- Непроходной, 2-22, 1-21;
- Лесозаводская, 41-49;
- Рубцовская, 2-162, 47-197;
- Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;
- Лазо, 16-24;
- Верхгляденская, 2-54, 3-83;
- Маяковского, 20-102, 37-47;
- Депутатская, 2-22, 1-23;
- Приобская, 4-12, 1-11;
- Приобский, 21-33;
- Клубная Гора, 6-60, 9-65;
- Красноярская, 119а, 227.
Также авария затронула социальные объекты:
- Маяковского, 4 (бойлерная);
- Маяковского, 23б ( дет. поликлиника № 2);
- Декабристов, 2 (детский сад);
- Маяковского, 25 (школа);
- Маяковского, 1 (спортшкола).
С отключением столкнулись и административные здания:
- Кулагина, 3а, 5и, 5к, 7, 7в, 7б, 7г, 7д, 7е, 7ек.1, 7ж, 7и,7к, 9а, 9в, 25, 26в, 27а, 28, 34, 44, 70, 72, 74, 80;
- Гужтранспортный, 6, 10;
- Тальменский, 5, 5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;
- Степанова, 7, 15;
- Лесокирзаводская, 5;
- Понтонный мост, 2в, 55а;
- Маяковского, 4б, 6, 16а, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а;
- Рубцовская, 10а, 10б, 10в, 103 (пекарня);
- Ткацкая, 63а;
- Северо-Западная, 1в, 2в, Красноярская, 224;
- Приобский, 1, 3.
На время работ проезд по улице Кулагина ограничен. Автобусы № 2, 65, 70р, 75 и 76 ездят по измененным схемам.
13:51:03 29-11-2024
Это уже которая по счету за неделю? А ещё зима толком не началась
13:51:16 29-11-2024
Каждый день что то проблемы с водой
13:57:24 29-11-2024
Не слишком ли много аварий ? И это только крупные, про мелкие даже и не пишут уже
13:59:32 29-11-2024
А сегодня, по зимним меркам, тепло, не -20 градусов
14:27:45 29-11-2024
Точечная застройка "человечниками" делает свое дело, сети не держат это безобразие.
14:44:35 29-11-2024
И это ещё не было морозов!?...
14:56:39 29-11-2024
Будет повод на следующих год сново тарифы поднять
16:21:28 29-11-2024
Тут только классическое: "Никогда такого не было, и вот опять."