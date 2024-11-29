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Десятки домов остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле

Повреждение водопровода отразилось и на движении транспорта

29 ноября 2024, 13:21, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com
Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе у дома № 7 по улице Кулагина.

Как сообщает городской "Росводоканал", под отключение попали многоэтажки по адресам:

  • Кулагина, 26,  17, 23, 46;
  • Гужтранспортный, 8;
  • Декабристов, 6а;
  • Тальменский, 8а;
  • Лесокирзаводская, 1;
  • Маяковского, 4, 16;
  • 1-я Степная, 4;
  • Рубцовская, 12. 

В частном секторе холодной воды нет по улицам:

  • Гужтранспортная, 3б, 2, 81, 83,83а, 87, 99а, 103, 107, 109;
  • Гужтранснспортный, 79-155;
  • Тупиковый, 3-57;
  • Лесокирзаводская, 8-78, 13-53;
  • Зеленая Поляна, 8-64, 13-77;
  • Заборная, 2-38, 3-51;
  • Северная, 35-73, 34-70;
  • Красноярская, 2 – 78;
  • Понтонный мост, 4-208, 3-211;
  • 1-я Степная, 5, 33-45,  6-12, 22-46;
  • 2-я Степная, 3-51, 8-72;
  • 3-я Степная, 7-27, 14-24;
  • Кулагина, 38а, 42;
  • Новостройка, 2-24;
  • Непроходной, 2-22, 1-21;
  • Лесозаводская, 41-49;
  • Рубцовская, 2-162, 47-197;
  • Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;
  • Лазо, 16-24;
  • Верхгляденская, 2-54, 3-83;
  • Маяковского, 20-102, 37-47;
  • Депутатская, 2-22, 1-23;
  • Приобская, 4-12, 1-11;
  • Приобский, 21-33;
  • Клубная Гора, 6-60, 9-65;
  • Красноярская, 119а, 227. 

Также авария затронула социальные объекты:

  • Маяковского, 4 (бойлерная);
  • Маяковского, 23б ( дет. поликлиника № 2);
  • Декабристов, 2 (детский сад);
  • Маяковского, 25 (школа);
  • Маяковского, 1 (спортшкола).

С отключением столкнулись и административные здания:

  • Кулагина, 3а, 5и, 5к, 7, 7в, 7б, 7г, 7д, 7е, 7ек.1, 7ж, 7и,7к, 9а, 9в, 25, 26в, 27а, 28, 34, 44, 70, 72, 74, 80;
  • Гужтранспортный, 6, 10;
  • Тальменский, 5,  5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;
  • Степанова, 7, 15;
  • Лесокирзаводская, 5;
  • Понтонный мост, 2в, 55а;
  • Маяковского, 4б, 6, 16а, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а;
  • Рубцовская, 10а, 10б, 10в, 103 (пекарня); 
  • Ткацкая, 63а;
  • Северо-Западная, 1в, 2в, Красноярская, 224;
  • Приобский, 1, 3.

На время работ проезд по улице Кулагина ограничен. Автобусы № 2, 65, 70р, 75 и 76 ездят по измененным схемам.

Барнаул коммунальная авария

Комментарии 8

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Гость

13:51:03 29-11-2024

Это уже которая по счету за неделю? А ещё зима толком не началась

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Гость

13:51:16 29-11-2024

Каждый день что то проблемы с водой

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Гость

13:57:24 29-11-2024

Не слишком ли много аварий ? И это только крупные, про мелкие даже и не пишут уже

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Гость

13:59:32 29-11-2024

А сегодня, по зимним меркам, тепло, не -20 градусов

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Гость

14:27:45 29-11-2024

Точечная застройка "человечниками" делает свое дело, сети не держат это безобразие.

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Гость

14:44:35 29-11-2024

И это ещё не было морозов!?...

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Леня

14:56:39 29-11-2024

Будет повод на следующих год сново тарифы поднять

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Гость

16:21:28 29-11-2024

Тут только классическое: "Никогда такого не было, и вот опять."

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