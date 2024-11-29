Десятки домов остались без холодной воды из-за аварии в Барнауле

Повреждение водопровода отразилось и на движении транспорта

29 ноября 2024, 13:21, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за аварии на водопроводе у дома № 7 по улице Кулагина.

Как сообщает городской "Росводоканал", под отключение попали многоэтажки по адресам:

Кулагина, 26, 17, 23, 46;

Гужтранспортный, 8;

Декабристов, 6а;

Тальменский, 8а;

Лесокирзаводская, 1;

Маяковского, 4, 16;

1-я Степная, 4;

Рубцовская, 12.

В частном секторе холодной воды нет по улицам:

Гужтранспортная, 3б, 2, 81, 83,83а, 87, 99а, 103, 107, 109;

Гужтранснспортный, 79-155;

Тупиковый, 3-57;

Лесокирзаводская, 8-78, 13-53;

Зеленая Поляна, 8-64, 13-77;

Заборная, 2-38, 3-51;

Северная, 35-73, 34-70;

Красноярская, 2 – 78;

Понтонный мост, 4-208, 3-211;

1-я Степная, 5, 33-45, 6-12, 22-46;

2-я Степная, 3-51, 8-72;

3-я Степная, 7-27, 14-24;

Кулагина, 38а, 42;

Новостройка, 2-24;

Непроходной, 2-22, 1-21;

Лесозаводская, 41-49;

Рубцовская, 2-162, 47-197;

Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;

Лазо, 16-24;

Верхгляденская, 2-54, 3-83;

Маяковского, 20-102, 37-47;

Депутатская, 2-22, 1-23;

Приобская, 4-12, 1-11;

Приобский, 21-33;

Клубная Гора, 6-60, 9-65;

Красноярская, 119а, 227.

Также авария затронула социальные объекты:

Маяковского, 4 (бойлерная);

Маяковского, 23б ( дет. поликлиника № 2);

Декабристов, 2 (детский сад);

Маяковского, 25 (школа);

Маяковского, 1 (спортшкола).

С отключением столкнулись и административные здания:

Кулагина, 3а, 5и, 5к, 7, 7в, 7б, 7г, 7д, 7е, 7ек.1, 7ж, 7и,7к, 9а, 9в, 25, 26в, 27а, 28, 34, 44, 70, 72, 74, 80;

Гужтранспортный, 6, 10;

Тальменский, 5, 5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;

Степанова, 7, 15;

Лесокирзаводская, 5;

Понтонный мост, 2в, 55а;

Маяковского, 4б, 6, 16а, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а;

Рубцовская, 10а, 10б, 10в, 103 (пекарня);

Ткацкая, 63а;

Северо-Западная, 1в, 2в, Красноярская, 224;

Приобский, 1, 3.

На время работ проезд по улице Кулагина ограничен. Автобусы № 2, 65, 70р, 75 и 76 ездят по измененным схемам.