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В Барнауле ограничили проезд по улице Кулагина из-за коммунальной аварии

Ограничение не затронуло трамваи

29 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Коммунальная авария на Кулагина / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Коммунальная авария на Кулагина / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле временно ограничили проезд для всех видов транспорта на улице Кулагина из-за повреждения водопровода у дома № 7.

Как сообщили в мэрии, на месте аварии просел асфальт, в связи с чем временно изменилась схема движения автобусов:

  • № 65, 70р, 75 и 76 – разворачиваются на остановке "Автобаза-1";
  • автобус № 2 едет по схеме: пр. Калинина – ул. Ткацкая – ул. Рубцовская – ул. Маяковского – ул. Кулагина, далее – по маршруту. 

Трамвайные маршруты тем временем не изменились. Водитель автомобилей тем временем просят заранее планировать поездки.

Дорожный ремонт коммунальная авария

Комментарии 2

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гость

13:22:35 29-11-2024

Повышение оплаты жкх совпадают с повышение аварий - плохая закономерность.

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Гость

14:30:31 29-11-2024

2-я авария там где прокладывали НОВУЮ🙄
трубу, для МЖК.РУКОЖ...Е😳

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