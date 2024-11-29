В Барнауле ограничили проезд по улице Кулагина из-за коммунальной аварии

Ограничение не затронуло трамваи

29 ноября 2024, 13:00, ИА Амител

Коммунальная авария на Кулагина / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле временно ограничили проезд для всех видов транспорта на улице Кулагина из-за повреждения водопровода у дома № 7.

Как сообщили в мэрии, на месте аварии просел асфальт, в связи с чем временно изменилась схема движения автобусов:

№ 65, 70р, 75 и 76 – разворачиваются на остановке "Автобаза-1";

автобус № 2 едет по схеме: пр. Калинина – ул. Ткацкая – ул. Рубцовская – ул. Маяковского – ул. Кулагина, далее – по маршруту.

Трамвайные маршруты тем временем не изменились. Водитель автомобилей тем временем просят заранее планировать поездки.