В Барнауле ограничили проезд по улице Кулагина из-за коммунальной аварии
Ограничение не затронуло трамваи
29 ноября 2024, 13:00, ИА Амител
Коммунальная авария на Кулагина / Фото: "Росводоканал Барнаул"
В Барнауле временно ограничили проезд для всех видов транспорта на улице Кулагина из-за повреждения водопровода у дома № 7.
Как сообщили в мэрии, на месте аварии просел асфальт, в связи с чем временно изменилась схема движения автобусов:
- № 65, 70р, 75 и 76 – разворачиваются на остановке "Автобаза-1";
- автобус № 2 едет по схеме: пр. Калинина – ул. Ткацкая – ул. Рубцовская – ул. Маяковского – ул. Кулагина, далее – по маршруту.
Трамвайные маршруты тем временем не изменились. Водитель автомобилей тем временем просят заранее планировать поездки.
13:22:35 29-11-2024
Повышение оплаты жкх совпадают с повышение аварий - плохая закономерность.
14:30:31 29-11-2024
2-я авария там где прокладывали НОВУЮ🙄
трубу, для МЖК.РУКОЖ...Е😳