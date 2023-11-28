Десятки домов остались без воды из-за повреждения водопровода в Барнауле
Ремонтные работы должны завершить уже к сегодняшнему вечеру
28 ноября 2023, 07:47, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Повреждение водопровода устраняют в районе дома на улице Матросова, 36. Об этом сообщили в Telegram-канале "Росводоканал Барнаул".
О происшествии "Росводоканал Барнаул" сообщил еще вечером в понедельник, 27 ноября. Сейчас из-за аварии холодной воды нет в следующих домах:
- ул. Матросова, 3, 3б, 4, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9, 9б, 9в, 9д, 9и, 11, 13, 15, 19-29, 30-42;
- ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 1-19а, 10;
- ул. Бехтерева, 2, 15-57;
- ул. Главная, 33-37а;
- проезд 1-й Полярный, 2б.
Для жителей домов, которые остались без ресурса, организован подвоз воды. По предварительной информации, устранить повреждение и закончить работы должны к 20:30 сегодня, 28 ноября.
В компании принесли извинения за неудобства и напомнили телефон справочной службы предприятия: 500-101.
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