Десятки домов остались без воды из-за повреждения водопровода в Барнауле

Ремонтные работы должны завершить уже к сегодняшнему вечеру

28 ноября 2023, 07:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Повреждение водопровода устраняют в районе дома на улице Матросова, 36. Об этом сообщили в Telegram-канале "Росводоканал Барнаул".

О происшествии "Росводоканал Барнаул" сообщил еще вечером в понедельник, 27 ноября. Сейчас из-за аварии холодной воды нет в следующих домах:

ул. Матросова, 3, 3б, 4, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9, 9б, 9в, 9д, 9и, 11, 13, 15, 19-29, 30-42;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 1-19а, 10;

ул. Бехтерева, 2, 15-57;

ул. Главная, 33-37а;

проезд 1-й Полярный, 2б.

Для жителей домов, которые остались без ресурса, организован подвоз воды. По предварительной информации, устранить повреждение и закончить работы должны к 20:30 сегодня, 28 ноября.

В компании принесли извинения за неудобства и напомнили телефон справочной службы предприятия: 500-101.