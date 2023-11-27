Жительница Барнаула пожаловалась на поликлинику, в которую невозможно попасть
По словам горожанки, подняться с коляской по лестнице просто невозможно
27 ноября 2023, 21:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жительница Барнаула пожаловалась на то, что невозможно добраться до детской поликлиники № 1. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.
Горожанка показала лестницу, по которой приходится идти на пути в поликлинику. Большая конструкция покрывается льдом, ходить по ней опасно. Кроме того, на лестнице нет никаких пандусов и скатов, поэтому пройти здесь с коляской почти невозможно.
Жительница Барнаула отметила, что обращалась к руководству больницы с этим вопросом, на что ей ответили, что делают все возможное, чтобы людям было удобно.
21:23:10 27-11-2023
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