Жительница Барнаула пожаловалась на поликлинику, в которую невозможно попасть

По словам горожанки, подняться с коляской по лестнице просто невозможно

27 ноября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула пожаловалась на то, что невозможно добраться до детской поликлиники № 1. Пост об этом опубликовали в сообществе Barnaul22.

Горожанка показала лестницу, по которой приходится идти на пути в поликлинику. Большая конструкция покрывается льдом, ходить по ней опасно. Кроме того, на лестнице нет никаких пандусов и скатов, поэтому пройти здесь с коляской почти невозможно.

Жительница Барнаула отметила, что обращалась к руководству больницы с этим вопросом, на что ей ответили, что делают все возможное, чтобы людям было удобно.