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Десятки домов в Барнауле лишились холодной воды

На ул. Телефонной, 46, произошла коммунальная авария

15 декабря 2024, 13:55, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com
Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на ул. Телефонной, 46. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты водоканала ведут земляные работы. Холодной воды нет по следующим адресам:

  • проезд Новороссийский, 2-56;
  • проезд Новороссийский, 13-53г; 
  • ул. Телефонная, 86;
  • ул. Телефонная, 48;
  • ул. Телефонная, 48а (бойлерная);
  • ул. Телефонная, 50;
  • проезд Новороссийский, 29а.

Ранее сообщалось, что в жители нескольких улиц Барнаула остались без холодной воды из-за двух коммунальных аварий: специалисты устраняют повреждение водопровода на ул. Георгия Исакова, 161, – 200 мм, а также на ул. Телефонной, 46, – 600 мм.

Барнаул Барнаул коммунальная авария вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 7

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Гость

14:21:55 15-12-2024

Сплошные аварии. Каждый день. Надежное городское хозяйство.

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Гость

16:23:08 15-12-2024

То пожары, то прорывы.

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Александр

19:57:54 15-12-2024

Гость (16:23:08 15-12-2024) То пожары, то прорывы. ... А ещё и морозов то сильных не было...

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Гость

18:51:53 15-12-2024

какая значимая новость. чтоб вон те вверху чепопало комментаторы написали про их какие-то ежедневные порывы от радости

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Гость

19:28:17 15-12-2024

Если кто не в курсе, то Росводоканал Барнаул это частная собственность Авена. А в Новосибирске это МУП. Делайте выводы

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Гость

21:33:29 15-12-2024

Гость (19:28:17 15-12-2024) Если кто не в курсе, то Росводоканал Барнаул это частная соб... Да тут, похоже и само градоначальствие - тоже в чьей-то собственности!

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Гость

19:50:25 15-12-2024

так нет и ГОРЯЧЕЙ воды! в районе жилмассива у Спорт Школы краевой нет горячей воды!!!! Ждем пояснений о причинах нарушения договора об оказании услуг.

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