Десятки домов в Барнауле лишились холодной воды
На ул. Телефонной, 46, произошла коммунальная авария
15 декабря 2024, 13:55, ИА Амител
Водопроводный кран / Фото: pxhere.com
В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на ул. Телефонной, 46. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Специалисты водоканала ведут земляные работы. Холодной воды нет по следующим адресам:
- проезд Новороссийский, 2-56;
- проезд Новороссийский, 13-53г;
- ул. Телефонная, 86;
- ул. Телефонная, 48;
- ул. Телефонная, 48а (бойлерная);
- ул. Телефонная, 50;
- проезд Новороссийский, 29а.
Ранее сообщалось, что в жители нескольких улиц Барнаула остались без холодной воды из-за двух коммунальных аварий: специалисты устраняют повреждение водопровода на ул. Георгия Исакова, 161, – 200 мм, а также на ул. Телефонной, 46, – 600 мм.
14:21:55 15-12-2024
Сплошные аварии. Каждый день. Надежное городское хозяйство.
16:23:08 15-12-2024
То пожары, то прорывы.
19:57:54 15-12-2024
Гость (16:23:08 15-12-2024) То пожары, то прорывы. ... А ещё и морозов то сильных не было...
18:51:53 15-12-2024
какая значимая новость. чтоб вон те вверху чепопало комментаторы написали про их какие-то ежедневные порывы от радости
19:28:17 15-12-2024
Если кто не в курсе, то Росводоканал Барнаул это частная собственность Авена. А в Новосибирске это МУП. Делайте выводы
21:33:29 15-12-2024
Гость (19:28:17 15-12-2024) Если кто не в курсе, то Росводоканал Барнаул это частная соб... Да тут, похоже и само градоначальствие - тоже в чьей-то собственности!
19:50:25 15-12-2024
так нет и ГОРЯЧЕЙ воды! в районе жилмассива у Спорт Школы краевой нет горячей воды!!!! Ждем пояснений о причинах нарушения договора об оказании услуг.