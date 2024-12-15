Десятки домов в Барнауле лишились холодной воды

На ул. Телефонной, 46, произошла коммунальная авария

15 декабря 2024, 13:55, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com

В Барнауле десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на ул. Телефонной, 46. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты водоканала ведут земляные работы. Холодной воды нет по следующим адресам:

проезд Новороссийский, 2-56;

проезд Новороссийский, 13-53г;

ул. Телефонная, 86;

ул. Телефонная, 48;

ул. Телефонная, 48а (бойлерная);

ул. Телефонная, 50;

проезд Новороссийский, 29а.

Ранее сообщалось, что в жители нескольких улиц Барнаула остались без холодной воды из-за двух коммунальных аварий: специалисты устраняют повреждение водопровода на ул. Георгия Исакова, 161, – 200 мм, а также на ул. Телефонной, 46, – 600 мм.