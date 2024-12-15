В Барнауле более десяти домов остались без холодной воды
В городе произошло две коммунальные аварии
15 декабря 2024, 10:25, ИА Амител
Отключение воды / Фото: unsplash.com
В Барнауле жители нескольких улиц остались без холодной воды из-за двух коммунальных аварий. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Специалисты устраняют повреждение водопровода на ул. Георгия Исакова, 161, – 200 мм, а также на ул. Телефонной, 46 – 600 мм.
На время ремонта холодного водоснабжения не будет по следующим адресам:
- ул. Георгия Исакова, 161;
- ул. Георгия Исакова, 165;
- ул. Георгия Исакова, 171;
- ул. Георгия Исакова, 173;
- ул. Георгия Исакова, 175;
- ул. Георгия Исакова, 177;
- ул. Георгия Исакова, 169 (бойлерная);
- ул. Георгия Исакова, 167в (бойлерная);
- ул. Георгия Исакова, 177а (бойлерная);
- ул. Георгия Исакова, 167 (административное здание);
- ул. Малахова, 73;
- ул. Антона Петрова, 178;
- ул. Телефонная, 48;
- ул. Телефонная, 48а (бойлерная);
- ул. Телефонная, 50;
- проезд Новороссийский, 29а.
"Приносим извинения за доставленные неудобства", – пишет водоканал.
10:37:09 15-12-2024
Это какой то ужас этой зимой, никогда такого не было.
19:05:03 15-12-2024
Гость (10:37:09 15-12-2024) Это какой то ужас этой зимой, никогда такого не было.... вы очень мало живете в принципе или в городе?
11:30:15 15-12-2024
Кого сегодня всё утро до сих пор ловит полиция с мигалками ПТракт-Попова и в округе.
14:09:27 15-12-2024
Не вывозят старые коммуникации новые муравейники.
19:05:57 15-12-2024
Гость (14:09:27 15-12-2024) Не вывозят старые коммуникации новые муравейники. ... там подключают новые трубы огроменные, поэтому так. Потерпеть приладку года 2 и еже 50 лет не париться