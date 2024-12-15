НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле более десяти домов остались без холодной воды

В городе произошло две коммунальные аварии

15 декабря 2024, 10:25, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com
Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле жители нескольких улиц остались без холодной воды из-за двух коммунальных аварий. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты устраняют повреждение водопровода на ул. Георгия Исакова, 161, – 200 мм, а также на ул. Телефонной, 46 – 600 мм.

На время ремонта холодного водоснабжения не будет по следующим адресам:

  • ул. Георгия Исакова, 161;
  • ул. Георгия Исакова, 165;
  • ул. Георгия Исакова, 171;
  • ул. Георгия Исакова, 173;
  • ул. Георгия Исакова, 175;
  • ул. Георгия Исакова, 177;
  • ул. Георгия Исакова, 169 (бойлерная);
  • ул. Георгия Исакова, 167в (бойлерная);
  • ул. Георгия Исакова, 177а (бойлерная);
  • ул. Георгия Исакова, 167 (административное здание);
  • ул. Малахова, 73;
  • ул. Антона Петрова, 178;
  • ул. Телефонная, 48;
  • ул. Телефонная, 48а (бойлерная);
  • ул. Телефонная, 50;
  • проезд Новороссийский, 29а.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", – пишет водоканал.

Отключение воды / Фото: unsplash.com / Jos Speetjens

Барнаульцев в середине декабря ожидает масштабное и необходимое отключение воды

В зону ограничения попадает значительная часть жилых многоквартирных домов
НОВОСТИОбщество
Барнаул вода водоканал Водоснабжение

Комментарии 5

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Гость

10:37:09 15-12-2024

Это какой то ужас этой зимой, никогда такого не было.

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Гость

19:05:03 15-12-2024

Гость (10:37:09 15-12-2024) Это какой то ужас этой зимой, никогда такого не было.... вы очень мало живете в принципе или в городе?

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Гость

11:30:15 15-12-2024

Кого сегодня всё утро до сих пор ловит полиция с мигалками ПТракт-Попова и в округе.

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Гость

14:09:27 15-12-2024

Не вывозят старые коммуникации новые муравейники.

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Гость

19:05:57 15-12-2024

Гость (14:09:27 15-12-2024) Не вывозят старые коммуникации новые муравейники. ... там подключают новые трубы огроменные, поэтому так. Потерпеть приладку года 2 и еже 50 лет не париться

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