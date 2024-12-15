В Барнауле более десяти домов остались без холодной воды

В городе произошло две коммунальные аварии

15 декабря 2024, 10:25, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com

В Барнауле жители нескольких улиц остались без холодной воды из-за двух коммунальных аварий. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Специалисты устраняют повреждение водопровода на ул. Георгия Исакова, 161, – 200 мм, а также на ул. Телефонной, 46 – 600 мм.

На время ремонта холодного водоснабжения не будет по следующим адресам:

ул. Георгия Исакова, 161;

ул. Георгия Исакова, 165;

ул. Георгия Исакова, 171;

ул. Георгия Исакова, 173;

ул. Георгия Исакова, 175;

ул. Георгия Исакова, 177;

ул. Георгия Исакова, 169 (бойлерная);

ул. Георгия Исакова, 167в (бойлерная);

ул. Георгия Исакова, 177а (бойлерная);

ул. Георгия Исакова, 167 (административное здание);

ул. Малахова, 73;

ул. Антона Петрова, 178;

ул. Телефонная, 48;

ул. Телефонная, 48а (бойлерная);

ул. Телефонная, 50;

проезд Новороссийский, 29а.