Десятки домов в центре Барнаула остались без отопления и горячей воды

На ремонтные работы потребуется около шести часов

15 апреля 2024, 17:31, ИА Амител

Руки над радиатором / Фото: amic.ru

Внеплановое отключение горячей воды и отопления произошло из-за аварии в Барнауле. Как сообщает пресс-служба филиала СГК, оно коснулось жителей Октябрьского и Железнодорожного районов Барнаула.

Подачу ресурса приостановили в 16:20. Это затронуло как многоквартирные дома, так и социальные учреждения. На данный момент это следующие адреса:

пр. Комсомольский, 81, 83, 85, 87, 120;

пр. Социалистический, 116, 116г, 118, 120, 124, 124а, 126, 126а, 126б, 128, 128а, 128б, 130а;

пр. Строителей, 3, 4, 4а, 4г, 5, 6, 8, 8а, 11а, 25, 23а/1, 23а/2, 46;

пр. Ленина, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 78a, 79. 80, 80а, 80б, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91;

ул. Брестская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20;

ул. Союза Республик, 30, 32, 34, 36, 36а, 36б, 38, 44;

ул. Советская, 3, 3а, 5, 7, 9, 9в, 11;

ул. Деповская, 7г, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 15, 15/2, 17, 18, 17а, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

ул. Профинтерна, 31.

"Аварийно-ремонтные бригады СГК уже приступили к работам. Ориентировочно на их выполнение понадобится шесть часов", – добавили в компании.

Пресс-служба принесла извинения за возможные неудобства. О завершении ремонта и восстановлении теплоснабжения в СГК проинформируют дополнительно.