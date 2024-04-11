Стало известно, когда примерно в краевой столице отключат центральное отопление

11 апреля 2024, 06:10, ИА Амител

Батарея / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

Первая декада апреля в Алтайском крае выдалась очень теплой: в отдельные дни столбики термометров поднимались выше +15 градусов. В связи с этим барнаульцы, которые не хотят переплачивать за коммунальные услуги, стали задаваться вопросом: когда в краевой столице завершится отопительный сезон. Подробнее о том, когда это случится, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда в Барнауле закончится отопительный сезон?

Завершение отопительного сезона, как и его начало, к какой-то конкретной дате не привязано, поясняет Сибирская генерирующая компания в своем Telegram-канале. Согласно закону, отопительный период для жилых домов с централизованной системой отопления заканчивается, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится выше +8 градусов Цельсия в течение пяти дней. И это решение принимает муниципалитет.

Так когда завершится отопительный сезон?

Сейчас точной даты никто назвать не сможет – такое постановление глава Барнаула Вячеслав Франк еще не подписал.

"Есть и причина, по которой отопление объективно отключать рано, даже когда кажется, что весна пришла окончательно – это прогноз на снижение температуры", – уточняют в СГК.

Как пояснил amic.ru замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер, об устойчивом потеплении говорить преждевременно. За первые девять дней апреля средняя температура воздуха составила в краевой столице +5,6°С, но в регион идет похолодание.

"Например, 6 апреля среднесуточная температура воздуха в Барнауле составила 9,1°С, 7 апреля у нас было +7,1°С, 8 апреля +4°С, 9 апреля +8,6°С. А 11 апреля в регионе началось похолодание", – говорит Александр Люцигер.

Днем 11 и 12 апреля воздух на большей части региона не прогреется выше +1...+6°С. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до -7°С. Также в регионе пройдут дожди со снегом.

А если в доме жарко, что нам делать?

При желании отключить отопление в многоквартирном доме можно, но это предложение должны поддержать большинство жителей. Если вы заручились такой поддержкой и собрали подписи, можно составить коллективное обращение в управляющую компанию (УК). Она отправит письменную заявку и протокол (либо решение совета дома) о досрочном окончании отопительного сезона.