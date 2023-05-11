Десятки домов в центре Бийска отключат от горячей воды 12 мая

Рабочим необходимо устранить дефект на теплосети по улице Ленина

11 мая 2023, 16:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

12 мая часть жителей центральной части Бийска окажутся без горячей воды. Как сообщает пресс-служба местного филиала СГК, рабочим необходимо устранить дефект на теплосети по улице Ленина.

Так, с 09:00 до 20:00 горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Ленина, 252, 254, 256, 256/1, 258, 260, 262;

ул. Мухачёва, 139, 141, 143, 145, 149,151,240, 240а;

ул. Красногвардейская, 66, 68;

пер. Кожевенный, 38;

пер. Коммунарский, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;

ул. Красноармейская, 37, 39/1, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 67, 71, 73, 75, 77/1, 79, 81, 81а;

ул. Советская, 33, 35, 35/1, 50, 52, 52/1, 54, 54а, 58, 58/1, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78.

СГК надеется, что закончить работы у неё выйдет раньше обозначенного срока.