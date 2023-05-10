Почти 50 домов останутся без горячей воды 11 мая в Барнауле

Подачу ресурса ограничат на 14 часов

10 мая 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 11 мая на с 10:00 до 00:00 отключат горячую воду в 47 домах, расположенных в районе Нового рынка, предупредили в СГК.

"Делаем это, чтобы потом без отключения на несколько недель заменить участок магистральной теплосети в районе Ленина, 113", – пояснили в компании.

Во время работ специалисты установят заглушки на трубопроводе и врежут временную теплосеть для горячей воды в обход запланированного к ремонту участка.

Список адресов, попадающих под отключение, на фото:

Ранее в СКГ сообщали, что в 2023 году отключать горячую воду барнаульцам впервые будут на срок менее двух недель.