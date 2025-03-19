Десятки домов в пригороде Барнаула до вечера останутся без холодной воды

Специалисты водоканала проведут плановые работы

19 марта 2025, 07:14, ИА Амител

Фото: PAN XIAOZHEN / unsplash.com

В поселке Лесном 19 марта пройдут плановые работы по промывке водонапорной башни на улице Закатной, 28. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

1-й переулок, 1-43, 2-104;

2-й переулок, 1-39, 2-44;

3-й переулок, 1-41, 2-42;

4-й переулок, 3-39, 4-40;

5-й переулок, 3-41, 4-36;

6-й переулок, 3-33, 4-40;

7-й переулок, 3-13, 4-16;

8-й переулок, 3-27, 2-26;

9-й переулок, 3-23, 4-22;

10-й переулок, 1-37;

11-й переулок, 1-23, 4-34;

12-й переулок, 1-31, 2-26;

13-й переулок, 3-33, 10-36;

14-й переулок, 3-33А, 4-34;

15-й переулок, 3-19а, 6-30;

16-й переулок, 9-11, 6-20;

17-й переулок, 1-11, 2-16;

18-й переулок, 1-19, 2-12;

19-й переулок, 1-29, 2-28;

20-й переулок, 7а-17, 6-16;

21-й переулок, 1-11, 10-14;

22-й переулок, 1-19, 16-20;

23-й переулок, 1а-15а, 2-18;

24-й переулок, 1-15, 2-16;

25-й переулок, 3-15, 2-18;

26-й переулок, 1-7а, 2-12;

27-й переулок, 1-14, 2-8;

28-й переулок, 1-9а, 4-14;

29-й переулок, 1-5, 4-6;

30-й переулок, 2, 3-7;

31-й переулок, 1-7;

32-й переулок, 1-3, 2-6;

33-й переулок, 4;

ул. Радужная, 7-225;

ул. Магистральная, 11а-151, 10-138;

ул. Тенистая, 10-224;

ул. Лазоревая, 5-43, 8-42;

ул. Нарядная, 3-25а, 4-14а;

ул. Привольная, 1-31а, 2-24а;

ул. Широкая, 6А-32, 9-23б;

ул. Закатная, 5-19, 4-20.

Также холодную воду отключат в учреждениях по адресам:

ул. Радужная, 19а, 35а;

ул. Нарядная, 27 (храм), 13а, 18а;

ул. Привольная, 18а;

ул. Магистральная, 126;

5-й переулок, 38а (восемь административных зданий).