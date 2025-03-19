Десятки домов в пригороде Барнаула до вечера останутся без холодной воды
Специалисты водоканала проведут плановые работы
19 марта 2025, 07:14, ИА Амител
Фото: PAN XIAOZHEN / unsplash.com
В поселке Лесном 19 марта пройдут плановые работы по промывке водонапорной башни на улице Закатной, 28. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- 1-й переулок, 1-43, 2-104;
- 2-й переулок, 1-39, 2-44;
- 3-й переулок, 1-41, 2-42;
- 4-й переулок, 3-39, 4-40;
- 5-й переулок, 3-41, 4-36;
- 6-й переулок, 3-33, 4-40;
- 7-й переулок, 3-13, 4-16;
- 8-й переулок, 3-27, 2-26;
- 9-й переулок, 3-23, 4-22;
- 10-й переулок, 1-37;
- 11-й переулок, 1-23, 4-34;
- 12-й переулок, 1-31, 2-26;
- 13-й переулок, 3-33, 10-36;
- 14-й переулок, 3-33А, 4-34;
- 15-й переулок, 3-19а, 6-30;
- 16-й переулок, 9-11, 6-20;
- 17-й переулок, 1-11, 2-16;
- 18-й переулок, 1-19, 2-12;
- 19-й переулок, 1-29, 2-28;
- 20-й переулок, 7а-17, 6-16;
- 21-й переулок, 1-11, 10-14;
- 22-й переулок, 1-19, 16-20;
- 23-й переулок, 1а-15а, 2-18;
- 24-й переулок, 1-15, 2-16;
- 25-й переулок, 3-15, 2-18;
- 26-й переулок, 1-7а, 2-12;
- 27-й переулок, 1-14, 2-8;
- 28-й переулок, 1-9а, 4-14;
- 29-й переулок, 1-5, 4-6;
- 30-й переулок, 2, 3-7;
- 31-й переулок, 1-7;
- 32-й переулок, 1-3, 2-6;
- 33-й переулок, 4;
- ул. Радужная, 7-225;
- ул. Магистральная, 11а-151, 10-138;
- ул. Тенистая, 10-224;
- ул. Лазоревая, 5-43, 8-42;
- ул. Нарядная, 3-25а, 4-14а;
- ул. Привольная, 1-31а, 2-24а;
- ул. Широкая, 6А-32, 9-23б;
- ул. Закатная, 5-19, 4-20.
Также холодную воду отключат в учреждениях по адресам:
- ул. Радужная, 19а, 35а;
- ул. Нарядная, 27 (храм), 13а, 18а;
- ул. Привольная, 18а;
- ул. Магистральная, 126;
- 5-й переулок, 38а (восемь административных зданий).
"Приносим извинения за временные неудобства", – написали в водоканале.
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