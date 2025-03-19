НОВОСТИОбщество

Десятки домов в пригороде Барнаула до вечера останутся без холодной воды

Специалисты водоканала проведут плановые работы

19 марта 2025, 07:14, ИА Амител

Фото: PAN XIAOZHEN / unsplash.com
Фото: PAN XIAOZHEN / unsplash.com

В поселке Лесном 19 марта пройдут плановые работы по промывке водонапорной башни на улице Закатной, 28. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • 1-й переулок, 1-43, 2-104;
  • 2-й переулок, 1-39, 2-44;
  • 3-й переулок, 1-41, 2-42;
  • 4-й переулок, 3-39, 4-40;
  • 5-й переулок, 3-41, 4-36;
  • 6-й переулок, 3-33, 4-40;
  • 7-й переулок, 3-13, 4-16;
  • 8-й переулок, 3-27, 2-26;
  • 9-й переулок, 3-23, 4-22;
  • 10-й переулок, 1-37;
  • 11-й переулок, 1-23, 4-34;
  • 12-й переулок, 1-31, 2-26;
  • 13-й переулок, 3-33, 10-36;
  • 14-й переулок, 3-33А, 4-34;
  • 15-й переулок, 3-19а, 6-30;
  • 16-й переулок, 9-11, 6-20;
  • 17-й переулок, 1-11, 2-16;
  • 18-й переулок, 1-19, 2-12;
  • 19-й переулок, 1-29, 2-28;
  • 20-й переулок, 7а-17, 6-16;
  • 21-й переулок, 1-11, 10-14;
  • 22-й переулок, 1-19, 16-20;
  • 23-й переулок, 1а-15а, 2-18;
  • 24-й переулок, 1-15, 2-16;
  • 25-й переулок, 3-15, 2-18;
  • 26-й переулок, 1-7а, 2-12;
  • 27-й переулок, 1-14, 2-8;
  • 28-й переулок, 1-9а, 4-14;
  • 29-й переулок, 1-5, 4-6;
  • 30-й переулок, 2, 3-7;
  • 31-й переулок, 1-7;
  • 32-й переулок, 1-3, 2-6;
  • 33-й переулок, 4;
  • ул. Радужная, 7-225;
  • ул. Магистральная, 11а-151, 10-138;
  • ул. Тенистая, 10-224;
  • ул. Лазоревая, 5-43, 8-42;
  • ул. Нарядная, 3-25а, 4-14а;
  • ул. Привольная, 1-31а, 2-24а;
  • ул. Широкая, 6А-32, 9-23б;
  • ул. Закатная, 5-19, 4-20.

Также холодную воду отключат в учреждениях по адресам:

  • ул. Радужная, 19а, 35а;
  • ул. Нарядная, 27 (храм), 13а, 18а;
  • ул. Привольная, 18а;
  • ул. Магистральная, 126;
  • 5-й переулок, 38а (восемь административных зданий).

"Приносим извинения за временные неудобства", – написали в водоканале.

В барнаульском водоканале прокомментировали жалобы на круглосуточные отключения воды

Специалисты незамедлительно приступили к ремонту и безостановочно работали
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Барнаул вода отключения водоканал Водоснабжение

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