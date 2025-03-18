В барнаульском водоканале прокомментировали жалобы на круглосуточные отключения воды

Специалисты незамедлительно приступили к ремонту и безостановочно работали

18 марта 2025, 19:45, ИА Амител

Устранение повреждения на улице Кулагина, 7 / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В барнаульском водоканале прокомментировали жалобы жителей поселка Восточного на отсутствие холодной воды. Из-за жалоб краевая прокуратура уже начала проверку. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

В социальных сетях распространилось сообщение от лица жителей поселка, которые пожаловались на отсутствие воды. По их словам, от отключений страдают около восьми тысяч человек, которые на сутки и более остаются без водоснабжения. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести соответствующую проверку.

Как сообщили в водоканале, 16 марта в 08:30 поступила информация о повреждении водопровода диаметром 250 мм на улице Кулагина, 7.

"Бригада аварийно-восстановительных работ незамедлительно приступила к устранению повреждения. Работы были сопряжены со сложностями: для ликвидации порыва было необходимо убрать из зоны работы оборудование сторонней организации. Бригада работала круглосуточно", – говорится в сообщении.

17 марта в 07:20 поврежденный участок трубы был заменен, обновлено более 12 метров трубопровода, водоснабжение восстановлено. Однако в 16:35 произошло новое повреждение. Специалисты приняли решение заменить более протяженный участок изношенной сети. В ночь с 17 на 18 марта на трубопроводе была установлена отсекающая задвижка, что позволило вернуть воду большей части абонентов. Позже водоснабжение полностью восстановили.

Жителям был организован подвоз воды двумя автоцистернами. В работах задействовали девять единиц спецтехники и две аварийно-восстановительные бригады.

С начала года специалисты "Росводоканал Барнаул" устранили более 110 повреждений водопровода. Износ системы водоснабжения в городе составляет 86,7%. При этом по сравнению с 2005 годом общая аварийность на сетях в городе сократилась более чем в два раза за счет оптимизации режимов давления. При смене сезонов происходят подвижки грунта, которые могут спровоцировать повреждения трубопроводов. Крупное повреждение водопровода с отключением большого количества абонентов в поселке Восточном случалось также 29 ноября прошлого года. И прошлогодняя, и нынешняя авария произошла в границах строительных площадок, где проходят работы по реконструкции канализационного коллектора.