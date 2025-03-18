В барнаульском водоканале прокомментировали жалобы на круглосуточные отключения воды
Специалисты незамедлительно приступили к ремонту и безостановочно работали
18 марта 2025, 19:45, ИА Амител
В барнаульском водоканале прокомментировали жалобы жителей поселка Восточного на отсутствие холодной воды. Из-за жалоб краевая прокуратура уже начала проверку. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
В социальных сетях распространилось сообщение от лица жителей поселка, которые пожаловались на отсутствие воды. По их словам, от отключений страдают около восьми тысяч человек, которые на сутки и более остаются без водоснабжения. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести соответствующую проверку.
Как сообщили в водоканале, 16 марта в 08:30 поступила информация о повреждении водопровода диаметром 250 мм на улице Кулагина, 7.
"Бригада аварийно-восстановительных работ незамедлительно приступила к устранению повреждения. Работы были сопряжены со сложностями: для ликвидации порыва было необходимо убрать из зоны работы оборудование сторонней организации. Бригада работала круглосуточно", – говорится в сообщении.
17 марта в 07:20 поврежденный участок трубы был заменен, обновлено более 12 метров трубопровода, водоснабжение восстановлено. Однако в 16:35 произошло новое повреждение. Специалисты приняли решение заменить более протяженный участок изношенной сети. В ночь с 17 на 18 марта на трубопроводе была установлена отсекающая задвижка, что позволило вернуть воду большей части абонентов. Позже водоснабжение полностью восстановили.
Жителям был организован подвоз воды двумя автоцистернами. В работах задействовали девять единиц спецтехники и две аварийно-восстановительные бригады.
С начала года специалисты "Росводоканал Барнаул" устранили более 110 повреждений водопровода. Износ системы водоснабжения в городе составляет 86,7%. При этом по сравнению с 2005 годом общая аварийность на сетях в городе сократилась более чем в два раза за счет оптимизации режимов давления. При смене сезонов происходят подвижки грунта, которые могут спровоцировать повреждения трубопроводов. Крупное повреждение водопровода с отключением большого количества абонентов в поселке Восточном случалось также 29 ноября прошлого года. И прошлогодняя, и нынешняя авария произошла в границах строительных площадок, где проходят работы по реконструкции канализационного коллектора.
20:14:55 18-03-2025
Вот вам расческа, причешитесь!
02:01:08 19-03-2025
Но, как пишут в соседней новости, "в Барнаул прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Умиление". Подумаешь, ерунда какая, воды нет. Раньше люди вообще годами не мылись, но возносили молитвы Господу. Очень рад за повышение уровня умиленности и богобоязненности барнаульцев.
06:26:15 19-03-2025
vot (02:01:08 19-03-2025) Но, как пишут в соседней новости, "в Барнаул прибудет чудотв... а нас никто и не спрашивал что отключать и что привозить(
09:19:59 19-03-2025
Почему прокуратура не садит топов и хозяев Водоканала? Они признали что воруют. В Алтайском крае с 2005 года 100 процентная оплата коммунальных услуг. Тогда износ был 70 процентов, сейчас почти 90. Куда денежки закопали? При этом ещё нужно вспомнить, что коммунальные платежи индексировали два раза в год! Если не посадят, значит поделились.