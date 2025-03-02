Десятки российских туристов заболели опасной для жизни лихорадкой на Бали
Инфекцию переносят комары
02 марта 2025, 16:15, ИА Амител
Десятки российских туристов на Бали заразились опасной для жизни лихорадкой денге, которую переносят комары. Об этом сообщает Shot.
С начала года в Индонезии зафиксировано более шести тысяч случаев заболевания, при этом 28 человек скончались. По словам заразившихся туристов, болезнь протекает тяжело: у некоторых немеют ноги, возникают галлюцинации, желтеет кожа, мучают сильные боли в животе и жажда.
Одна из переболевших россиянок рассказала, что у нее началась тромбоцитопения, лопались капилляры и шла кровь из носа.
"В больнице меня держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные", – поделилась туристка.
Через четыре дня состояние улучшилось, и ее выписали из больницы.
Кроме того, на фоне паники появились мошенники. Так, одной из отдыхающих предлагали "странную капельницу" от денге. Она чуть не заплатила крупную сумму денег, однако одумалась в последний момент.
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