Десятки российских туристов заболели опасной для жизни лихорадкой на Бали

Инфекцию переносят комары

02 марта 2025, 16:15, ИА Амител

Капельница / Фото: Marcelo Leal / Unsplash

Десятки российских туристов на Бали заразились опасной для жизни лихорадкой денге, которую переносят комары. Об этом сообщает Shot.

С начала года в Индонезии зафиксировано более шести тысяч случаев заболевания, при этом 28 человек скончались. По словам заразившихся туристов, болезнь протекает тяжело: у некоторых немеют ноги, возникают галлюцинации, желтеет кожа, мучают сильные боли в животе и жажда.

Одна из переболевших россиянок рассказала, что у нее началась тромбоцитопения, лопались капилляры и шла кровь из носа.

"В больнице меня держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные", – поделилась туристка.

Через четыре дня состояние улучшилось, и ее выписали из больницы.

Кроме того, на фоне паники появились мошенники. Так, одной из отдыхающих предлагали "странную капельницу" от денге. Она чуть не заплатила крупную сумму денег, однако одумалась в последний момент.