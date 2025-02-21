НОВОСТИЗдоровье

В Китае выявили новый коронавирус. Он передается человеку

Вирус обнаружили у летучих мышей

21 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Tine Ivanič / unsplash.com
Фото: Tine Ivanič / unsplash.com

В Китае вирусологи обнаружили новый коронавирус у летучих мышей. Он получил название HKU5-CoV-2.

Как пишет South China Morning Post, впервые вирус нашли у японского нетопыря в Гонконге. Он схож с COVID-19 и способен заражать человека.

В конце 2024 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире зарегистрировали уже более 7 млн смертей от COVID-19.

Коронавирус Китай

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

14:29:25 21-02-2025

Нам еще этого не хватало

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:32:00 21-02-2025

7миллионов убить и ни каких вопросов к узкоглазым ???

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:38:57 21-02-2025

Готовиться всё равно надо...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:14 21-02-2025

опять в намордниках будем ходить?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:38:02 21-02-2025

Гость (14:55:14 21-02-2025) опять в намордниках будем ходить?... О_о а зачем вы в наморднике ходили? вы художник Павленский или квадробер?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:07 21-02-2025

А кто-то из комментаторов сомневался ещё, что вся зараза из Китая идёт!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:19:39 21-02-2025

Что опять!?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров