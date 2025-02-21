В Китае выявили новый коронавирус. Он передается человеку
Вирус обнаружили у летучих мышей
21 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
Фото: Tine Ivanič / unsplash.com
В Китае вирусологи обнаружили новый коронавирус у летучих мышей. Он получил название HKU5-CoV-2.
Как пишет South China Morning Post, впервые вирус нашли у японского нетопыря в Гонконге. Он схож с COVID-19 и способен заражать человека.
В конце 2024 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире зарегистрировали уже более 7 млн смертей от COVID-19.
14:29:25 21-02-2025
Нам еще этого не хватало
14:32:00 21-02-2025
7миллионов убить и ни каких вопросов к узкоглазым ???
14:38:57 21-02-2025
Готовиться всё равно надо...
14:55:14 21-02-2025
опять в намордниках будем ходить?
19:38:02 21-02-2025
Гость (14:55:14 21-02-2025) опять в намордниках будем ходить?... О_о а зачем вы в наморднике ходили? вы художник Павленский или квадробер?
16:02:07 21-02-2025
А кто-то из комментаторов сомневался ещё, что вся зараза из Китая идёт!
20:19:39 21-02-2025
Что опять!?