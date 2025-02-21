В Китае выявили новый коронавирус. Он передается человеку

Вирус обнаружили у летучих мышей

21 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Tine Ivanič / unsplash.com

В Китае вирусологи обнаружили новый коронавирус у летучих мышей. Он получил название HKU5-CoV-2.

Как пишет South China Morning Post, впервые вирус нашли у японского нетопыря в Гонконге. Он схож с COVID-19 и способен заражать человека.

В конце 2024 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире зарегистрировали уже более 7 млн смертей от COVID-19.